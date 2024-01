Rueda exige trabajo a las bases porque "aquí aínda non hai nada gañado"

Baño de masas. No cabía esperar otra cosa. Era su casa, eran los militantes que le vieron crecer y es la provincia en la que aprendió todo, tal y como reconoció el propio Alfonso Rueda durante la puesta de largo de las cuatro candidaturas del PP al 18-F. Incluso tuvo ocasión de hacer patria y pedirle a los forasteros que aprovechasen la visita a Pontevedra "para facer un pouco de gasto no pobo".

Al aspirante a la reelección se le notaba cómodo, suelto. Hasta el punto de saltarse el guión e improvisar discurso. "O meu equipo sempre me riñe por iso, pero é algo que non podo evitar". Y durante cerca de 20 minutos lanzó varias consignas en una finca Batacos absolutamente abarrotada de militantes y simpatizantes. La primera, una advertencia tajante: hay que apretar los dientes hasta el último día.

Rueda repitió hasta la saciedad que "aquí aínda non hai nada gañado. Que ninguén se fíe das enquisas, malia que non son malas para nós".

Algunos de los asistentes al acto. EP

Otro mensaje: la confianza ciega en un equipo que, por otra parte, elaboró él mismo, junto a su círculo más estrecho. Un plácet que ahora debe traducirse en "esforzo e traballo con humildade, porque claro que hai moitas cousas que mellorar, pero imos a por todas, a por esa maioría que nos permita seguir gobernando".

Durante su aloción, solo interrumpida por los aplausos de los más entregados, el líder popular insistió en lo orgulloso que se sentía de los 75 candidatos (25 por A Coruña, 22 por Pontevedra, 14 por Lugo y 14 por Ourense) que le flanqueaban: "Son o máximo responsable do que vaia pasar, pero non me embarcaría nesta aventura se non soubera que teño un equipo imparable".

Y un tercer apunte, para que a nadie coja con el pie cambiado: el PP será el blanco de muchos ataques durante la campaña y toca estar en guardia para replicarlos. Alfonso Rueda recordó que hace semanas, durante la crisis de los pellets en las playas, "nos dispararon inxustamente con mentiras e demagoxias. A nós e á xente do mar, que lles da igual. Pero o tempo demostrou que tiñamos razón. Así que todo o mundo se prepare. Queda un mes e vannos seguir disparando ata o último día".

Rueda, durante su discurso. RAFA FARIÑA

En este sentido, elogió públicamente la gestión efectuada por los conselleiros Alfonso Villares y Ángeles Vázquez, presentes en el cónclave, a los que felicitó y aplaudió públicamente. Un gesto secundado de inmediato por toda la concurrencia.

'Dardos' a la oposición

Una campaña no sería atractiva sin el salseo de las puyas. Tampoco la precampaña –inaugurada este viernes de forma oficiosa– se libró de esos cariños a los rivales. Sobre la visita de Pedro Sánchez a Galicia este fin de semana, Rueda tiró de retranca: "Xa era hora, aínda que sexa para prometer o que non fixeron nestes anos".

Más ácido fue con el BNG, que dijo representar al "independentismo máis enfurruñado" y de ser "a sucursal B do independentismo que ten hipotecada a España". El candidato mantuvo vigente la pregunta lanzada al Bloque: "Como é posible que vaia ó País Vasco a facerse fotos con terroristas que asasinaron tantos galegos".

Para desacreditar a la oposición, recordó que "se pelexan entre eles e non se poñen de acordo para ir xuntos, e quere convencernos de que se poden poñer de acordo para gobernar Galicia".