Rueda se estrenará como presidente en el Parlamento con cuestiones lingüísticas y económicas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, deberá establecer, en su estreno en la sesión de control al Gobierno del próximo pleno, cuál es su nuevo "estilo" anunciado en cuestiones concretas como la lengua gallega y la situación económica.

Estos son los temas sobre los que le preguntará la oposición el próximo miércoles, 25 de mayo, en el pleno ordinario, después de que su antecesor en el cargo, Alberto Núñez Feijóo, sea elegido la tarde anterior senador por designación autonómica y deje su lugar como diputado para pasar a ocupar un escaño en la Cámara alta.

El portavoz del PSdeG, Luis Álvarez, preguntará a Rueda sobre las "medidas efectivas" que piensa poner en marcha ante la actual situación de crisis económica, más allá de la rebaja anunciada en el IRPF para 2023, para que demuestre si realmente tiene "un estilo propio" que vaya a suponer un cambio de tendencia respecto a Núñez Feijóo o mantendrá "una línea continuista".

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quiere saber qué propuestas tiene Rueda "para evitar que la lengua gallega siga perdiendo hablantes", como han alertado instituciones como el Consello da Cultura Galega y la Real Academia Galega (RAG), con motivo de la celebración ayer del Día das Letras.

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha recordado que Rueda formó parte en 2009 de la "foto de la vergüenza", durante su participación en una manifestación de Galicia Bilingüe "en contra del gallego", por lo que su partido considera "oportuno" plantearle en su primer pleno esta cuestión sobre la defensa de los derechos lingüísticos de los gallegos.

Este primer pleno ordinario, tras la investidura de Rueda la semana pasada como presidente, se iniciará con la votación para sustituir a Diego Calvo, nuevo vicepresidente segundo de la Xunta, en la Vicepresidencia Primera del Parlamento, un puesto que le corresponde ocupar al PPdeG.

Además, comparecerá la conselleira do Mar, Rosa Quintana, para explicar el dictamen del Consello Galego de Pesca sobra la revisión de la Política Pesquera Común (PPC) de la UE.

Otra de las cuestiones que se abordará en el pleno es la polémica por la agresión del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, recientemente a una sindicalista de CC OO durante la huelga de transportes en la ciudad, ya que tanto el PSdeG como el BNG preguntarán a la Xunta sobre su postura a este respecto.

El PSdeG también llevará al pleno una proposición no de ley para que el Parlamento apoye al Gobierno de España tanto en las medidas de ayuda humanitaria y económica por la guerra en Ucrania, como por el envío de equipamiento militar para que este país pueda ejercer "su derecho a una legítima defensa" frente a Rusia.



El BNG interpelará a la Xunta sobre la salud de las mujeres para traer a la Cámara gallega el debate sobre la nueva ley del aborto y "poner el foco en la situación que viven las mujeres con endometriosis", tras criticar hoy las declaraciones de la "caverna mediática" y el propio Núñez Feijóo "cuestionando los derechos reproductivos" de las mujeres de 16 y 17 años a las que quieren "imponer tutelas".



Por su parte, el PPdeG planteará iniciativas con reclamaciones al Gobierno central en materia de urbanismo, la cotización de las pequeñas explotaciones agrarias, o los Pertes, sobre los que considera que la "lentitud" del Ejecutivo está poniendo en "riesgo" la gestión de los fondos europeos.



La sesión plenaria se inicia por la tarde, en lugar de a las 10 horas como es habitual, por la presencia por la mañana en Vigo del rey Felipe VI que acudirá a inaugurar la Cidade da Xustiza de la ciudad olívica y la feria Navalia, actos a los que también asistirá el presidente del Parlamento, Miguel Santalices.



Desde el BNG, Rodil ha expresado la crítica de su partido que no comparte que se pueda "supeditar la actividad parlamentaria" a la agenda del presidente del Parlamento y "mucho menos que quien marque los horarios parlamentarios sea el rey de España".



Prado ha puntualizado que la decisión de retrasar el pleno no fue "unilateral" por parte de Santalices, sino que fue consultada con todos los grupos y tanto el PPdeG como el PSdeG entendieron esta modificación de horario porque es "razonable" que, como segunda autoridad de Galicia, acuda a estos actos para acompañar a sus majestades.



Por el contrario, el BNG demuestra que está "en contra de la máxima representación del Estado español, que son los Reyes" y sigue "instalado en su caverna nacionalista e independentista de siempre", ha recriminado.