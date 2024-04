Investidura de Rueda | Galicia abre una nueva etapa con cambios y oferta de diálogo

Alfonso Rueda estrena este martes el nuevo ciclo político gallego que dibujaron las urnas el 18-F con la promesa de dar cumplimiento a su programa electoral, el afán de blindar el autogobierno gallego frente al "caos" estatal y una oferta sobre la mesa para alcanzar pactos con la oposición en las cuestiones que considera "fundamentais" para Galicia. Y para alcanzar todos esos objetivos rediseñará parte de la estructura de la Xunta, unos cambios en los que lleva tiempo trabajando y de los que hoy ya avanzará los primeros trazos en el Parlamento.

Será en el discurso de una investidura que encara ya la recta final de cara a la toma de posesión del presidente de la Xunta, prevista para este sábado en Bonaval y que está garantizada por su holgada mayoría absoluta de 40 escaños. Para Alfonso Rueda, el sexto mandatario de la etapa autonómica, será la segunda vez, tras la experiencia forzada por el relevo de Núñez Feijóo hace casi dos años, en mayo de 2022.

Pero antes de la fiesta del fin de semana, a Rueda le toca pasar el trámite parlamentario. Primero será su discurso, que no será muy extenso –en la línea más directa y menos barroca del bautizado como estilo Rueda– y dos días después, el jueves, la respuesta de la oposición –BNG y PSdeG ya avanzaron su "non" y DO mantiene la incógnita– y la votación final.

Las líneas estratégicas del popular

Rueda aprovechará su primera intervención en el Parlamento tras el 18-F para repasar los compromisos de su programa electoral y para tender la mano a la oposición, a la que anticipó que ofrecerá pactos. Asimismo, pretende contraponer el modelo gallego "de autogoberno e concordia" con "iniciativas separatistas" y aprovechará para lanzar el aviso de que Galicia "farase oír máis alá das súas fronteiras".

Rueda defenderá desde la tribuna que Galicia "siga sendo un exemplo de sentidiño, de estabilidade e de xestión fronte ao caos da política estatal". Y buscará "puntos de encontro" con la oposición, con propuestas de pactos "cos intereses xerais" como prioridad.

Como era de esperar, el candidato presentará las líneas estratégicas de acción de su gobierno en esta XII Lexislatura, que básicamente coinciden con el programe electoral del PPdeG, elaborado en base a aquellos asuntos "que preocupan á cidadanía". En su momento, Rueda trazó como ejes prioritarios la captación de inversiones y la economía, así como los servicios sociales, que incluyen sanidad, educación, política social y, de forma especial por la coyuntura actual, vivienda.

El líder de los populares gallegos explicará las iniciativas que pondrá en marcha en los próximos años, destacando que el suyo será un Gobierno que «cumpre co comprometido, algo cada vez menos común na política actual».

Unas medidas, explica el equipo de Rueda, que "non só terán o horizonte temporal desta lexislatura, senón que servirán para sentar as bases da Galicia da próxima década", aseguran.

Ya en clave más política, Rueda recordará los "avances" de Galicia en el marco del Estado de las autonomías, con la Constitución y el Estatuto "como guías", y defenderá "seguir transitando" por ese mismo camino, que fue "avalado" por los gallegos en las urnas.

En su discurso tampoco faltarán referencias al panorama político estatal, que suscita "preocupación" al mandatario autonómico. Y en frente situará el ejemplo del modelo de Galicia, "unha terra orgullosa da súa autonomía, da súa identidade e da súa lingua", al tiempo también de "formar parte do proxecto común" de España.

Dentro del discurso de Rueda, sin límite de tiempo, la principal incógnita –y por ello centra buena parte del interés– es la presentación que hará de algunos o todos los cambios que diseñó para el organigrama de la Xunta, con el objetivo de adaptarlo a las nuevas exigencias de la legislatura y convertirlo así en más "eficiente".

El programa para el jueves y el sábado

Ya el jueves se retomará el debate de investidura con la intervención de los grupos parlamentarios por un tiempo de 35 minutos en cada uno de los casos. Intervendrán los debutantes Armando Ojea (DO) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG), así como Ana Pontón (BNG) y el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, en orden de menor a mayor representación.

Una vez investido presidente, el siguiente trámite será que el jefe del Legislativo, Miguel Santalices, comunique la elección de Rueda como presidente gallego al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Lo hará, previsiblemente si sigue las pautas de anteriores ocasiones, por vía telemática.