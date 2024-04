Así fue la intervención de Rueda: Altri sin mencionar Altri y un guiño a la Ribeira Sacra

11.13 horas: Termina el discurso de Alfonso Rueda. La sesión se retomará el jueves a las 11.30 horas con la intervención de la oposición. La bancada popular despide al candidato con una sonora ovación.

11.07 horas: Sobre turismo, Rueda agradeció a todos los que hicieron posible que la Ribeira Sacra sea en 2026 la candidata de España a Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

10.57 horas: El presidente de la Xunta en funciones defendió que “la fórmula más segura, estable y con menos efectos secundarios para reducir el precio de domicilios en compra o alquiler pasa por incrementar el número de viviendas que hay disponibles en el mercado” y, por ello, se ha comprometido a iniciar la construcción de vivienda pública en los primeros cien días de Gobierno.

10.37 horas: Rueda anuncia que la Xunta seguirá explorando en esta legislatura fórmulas para favorecer a las personas que quieren tener hijos con medidas como la posibilidad de congelar óvulos en la sanidad pública y la ampliación a 45 años en el acceso a la fecundación in vitro.

En su discurso de investidura en la Cámara gallega, Rueda ha dicho que el Gobierno gallego quiere eliminar el límite de un hijo que existía hasta ahora para que el acceso a esta fórmula de fecundación "se haga mucho más real y mucho más fácil". "Y queremos abrir a todas las gallegas la posibilidad de congelar óvulos en la sanidad pública", ha dicho.

Galicia seguirá demostrando que as rebaixas fiscais son perfectamente compatibles coa mellora dos servizos públicos cando se sabe xestionar.#DebateInvestidura2024https://t.co/QzDJ9U5lCY — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) April 9, 2024

También anunció ayudas a las familias para la asistencia a actividades extraescolares o clases de refuerzo.

10.30 horas: Rueda ha anunciado la aplicación de una nueva rebaja a la tributación de las herencias que se aplicará entre los parientes colaterales (hermanos, tíos, sobrinos, suegros, cuñados y yernos).

Además, el nuevo Gobierno gallego contará con una asesoría jurídica de "asuntos constitucionales" bajo la cartera de Presidencia, las responsabilidades en ciencia pasarán de Economía a "centralizarse" en la Consellería de Educación y las competencias de Emigración entrarán en el departarmento de Empleo para tratar de impulsar las estrategias de retorno de gallegos en el exterior.

10.26 horas: Las competencias de ordenación de suelo industrial pasarán a estar incluidas en Urbanismo y gestionadas por Industria. Este es uno de los cambios en el organigrama de la Xunta anunciados por Rueda.

Alfonso Rueda, antes de la sesión de investidura. LAVANDEIRA JR

10.22 horas: Rueda propone tramitar "no máximo dun ano" proyectos que generen más de 25 empleos y tengan una inversión de dos millones de euros. "E se non cumprimos, indemnizaremos aos promotores".

10.17 horas: Rueda habla sobre la política industrial y los nuevos proyectos, como el de Altri, que pretenden asentarse en Galicia: "Non vai saír adiante ningún proxecto empresarial que non sexa respectuoso co medio ambiente". "Galicia debe darlle a benvida a todo investimento que sexa viable e que respecte a nosa contorna e cumpra coa lexislación vixente", abunda. Lamenta que haya quien responden "non" a cualquier proyecto empresarial "por ideoloxía".

Sin mencionar a Altri, censuró las "posturas populistas" que, a su juicio, tratan de "enganar ou manipular á sociedade galega presentándolle unha disxuntiva falsa" entre industria o medio ambiente.

10.04 horas: Rueda pide al Gobierno de Pedro Sánchez "compromiso" con las infraestructuras gallegas: "O prezo da AP-9 é inasumible".

9.56 horas: El candidato a la Presidencia de la Xunta pone el foco en el Gobierno central y promete defender los intereses de los gallegos frente e la "inestabilidade" de Moncloa. "Galicia non pode, nin debe nin vai quedar calada en ningún caso", enfatiza. Pedirá, como "o máis urxente", un modelo de financiación autonómico "xusto".

Alfonso Rueda, antes del discurso de investidura. ÁLVARO BALLESTEROS

9.50 horas: Rueda, sobre la política lingüística: "O galego é a nosa lingua. E o noso é un modelo de convivencia co castelán que supón un exemplo para o resto de España".

9.47 horas: El presidente de la Xunta en funciones ha asegurado que no se presenta de nuevo al cargo como "salvapatrias" ni como "reivindicador de posturas persoais ou extremas", sino como "servidor de Galicia" para gobernar en el marco del Estatuto de Autonomía y la Constitución, que ve suficientes "para moitísimas cousas".

El pontevedrés ha dicho que no esperen de él "rupturas, bloqueos ni xiros bruscos", ni tampoco que "levante muros entre un mismo pobo" o "cree fronteiras" con España, "a nación da que formamos parte", ha insistido.

9.44 horas: El candidato popular presume de la gestión popular al frente del Gobierno gallego durante las últimas legislaturas. Y valora los resultados de las últimas elecciones autonómicas: "Galicia elixiu nas urnas e non nas redes". "Defenderei os intereses de todos os galegos desde o primeiro momento", avanza Rueda, que arranca los primeros aplausos de la bancada popular: "Os galegos votaron para o sentidiño e a autoesixencia".

9.30 horas: Arranca el pleno en el Parlamento gallego. El único punto en el orden del día es la propuesta de Alfonso Rueda como candidato a la presidencia de la Xunta.

Rueda estrena ciclo con afán de autogobierno y grandes pactos

Alfonso Rueda estrena este martes el nuevo ciclo político gallego que dibujaron las urnas el 18-F con la promesa de dar cumplimiento a su programa electoral, el afán de blindar el autogobierno gallego frente al "caos" estatal y una oferta sobre la mesa para alcanzar pactos con la oposición en las cuestiones que considera "fundamentais" para Galicia. Y para alcanzar todos esos objetivos rediseñará parte de la estructura de la Xunta, unos cambios en los que lleva tiempo trabajando y de los que hoy ya avanzará los primeros trazos en el Parlamento.

Rueda ultima el discurso de hoy. EP

Será en el discurso de una investidura que encara ya la recta final de cara a la toma de posesión del presidente de la Xunta, prevista para este sábado en Bonaval y que está garantizada por su holgada mayoría absoluta de 40 escaños. Para Alfonso Rueda, el sexto mandatario de la etapa autonómica, será la segunda vez, tras la experiencia forzada por el relevo de Núñez Feijóo hace casi dos años, en mayo de 2022.

Pero antes de la fiesta del fin de semana, a Rueda le toca pasar el trámite parlamentario. Primero será su discurso, que no será muy extenso –en la línea más directa y menos barroca del bautizado como estilo Rueda– y dos días después, el jueves, la respuesta de la oposición –BNG y PSdeG ya avanzaron su "non" y DO mantiene la incógnita– y la votación final.

Las líneas estratégicas del popular

Rueda aprovechará su primera intervención en el Parlamento tras el 18-F para repasar los compromisos de su programa electoral y para tender la mano a la oposición, a la que anticipó que ofrecerá pactos. Asimismo, pretende contraponer el modelo gallego "de autogoberno e concordia" con "iniciativas separatistas" y aprovechará para lanzar el aviso de que Galicia "farase oír máis alá das súas fronteiras".

Rueda defenderá desde la tribuna que Galicia "siga sendo un exemplo de sentidiño, de estabilidade e de xestión fronte ao caos da política estatal". Y buscará "puntos de encontro" con la oposición, con propuestas de pactos "cos intereses xerais" como prioridad.

Como era de esperar, el candidato presentará las líneas estratégicas de acción de su gobierno en esta XII Lexislatura, que básicamente coinciden con el programe electoral del PPdeG, elaborado en base a aquellos asuntos "que preocupan á cidadanía". En su momento, Rueda trazó como ejes prioritarios la captación de inversiones y la economía, así como los servicios sociales, que incluyen sanidad, educación, política social y, de forma especial por la coyuntura actual, vivienda.

El líder de los populares gallegos explicará las iniciativas que pondrá en marcha en los próximos años, destacando que el suyo será un Gobierno que «cumpre co comprometido, algo cada vez menos común na política actual».

Unas medidas, explica el equipo de Rueda, que "non só terán o horizonte temporal desta lexislatura, senón que servirán para sentar as bases da Galicia da próxima década", aseguran.

Ya en clave más política, Rueda recordará los "avances" de Galicia en el marco del Estado de las autonomías, con la Constitución y el Estatuto "como guías", y defenderá "seguir transitando" por ese mismo camino, que fue "avalado" por los gallegos en las urnas.

En su discurso tampoco faltarán referencias al panorama político estatal, que suscita "preocupación" al mandatario autonómico. Y en frente situará el ejemplo del modelo de Galicia, "unha terra orgullosa da súa autonomía, da súa identidade e da súa lingua", al tiempo también de "formar parte do proxecto común" de España.

Dentro del discurso de Rueda, sin límite de tiempo, la principal incógnita –y por ello centra buena parte del interés– es la presentación que hará de algunos o todos los cambios que diseñó para el organigrama de la Xunta, con el objetivo de adaptarlo a las nuevas exigencias de la legislatura y convertirlo así en más "eficiente".

El programa para el jueves y el sábado

Ya el jueves se retomará el debate de investidura con la intervención de los grupos parlamentarios por un tiempo de 35 minutos en cada uno de los casos. Intervendrán los debutantes Armando Ojea (DO) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG), así como Ana Pontón (BNG) y el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, en orden de menor a mayor representación.

Una vez investido presidente, el siguiente trámite será que el jefe del Legislativo, Miguel Santalices, comunique la elección de Rueda como presidente gallego al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Lo hará, previsiblemente si sigue las pautas de anteriores ocasiones, por vía telemática.