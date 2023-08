Rueda desvincula la fecha de las elecciones gallegas de las vascas

La coincidencia de fechas entre las elecciones autonómicas de Galicia y las de País Vasco viene a ser una tradición no escrita que se lleva repitiendo durante las últimas cuatro citas con las urnas. Para la próxima, la de 2024, la fecha es aún una incógnita influida por los ritmos de la política estatal tras el adelanto electoral del 23 de julio y el proceso de investidura que está en pleno desarrollo. El lendakari, Iñigo Urkullu, ya ha deslizado que estudiará si "merece la pena" hacerlas coincidir con las europeas, el 9 de junio, en lugar de dejar correr los plazos hasta julio. Preguntado al respecto, el presidente gallego, Alfonso Rueda, valoró que esta "coincidencia" de fechas ha sido "boa" pero no por ello tiene que ser "o maior condicionante" para cualquiera de las dos comunidades. "Cada un ten as súas circunstancias e toma a súa decisión pensando o que máis convén ao seu territorio", zanjó.

Vascos y gallegos fueron a votar a la par el 1 de marzo de 2009, el 21 de octubre de 2012, el 25 de septiembre de 2016 y el 12 julio de 2020. Pero, según Rueda, esto no quiere decir que tenga que repetirse el año que viene. Así, en caso de que el Gobierno vasco las fije para el 9 de junio, eso "non pode condicionar ningunha decisión que afecte a algo tan importante como a data electoral en Galicia".

Tras reconocer los beneficios de haber organizado las últimas convocatorias de forma conjunta, Rueda recordó que ya en su momento, en una reunión con Urkullu en Vitoria, le trasladó al Lehendakari "que estaba ben coincidir, pero loxicamente non ía ser o maior condicionante para Galicia nin para o País Vasco", ya que "cada un ten as súas circunstancias".

¿Un adelanto mayor?

En todo caso, las palabras del titular de la Xunta no dejan traslucir que, por ahora, su gabinete esté valorando un adelanto electoral que sea incluso anterior a ese 9 de junio, lo que le permitiría aprovechar, por ejemplo, que el PSdeG tiene paralizadas sus primarias en principio hasta que se forme gobierno en España o que Sumar todavía está en proceso de asentarse en la comunidad. "Se eu estivese a pensar desde unha perspectiva puramente electoral, as eleccións estarían convocadas", dijo remitiéndose a que ya "houbo ocasión de convocalas" cuando Pedro Sánchez hizo lo propio con las generales para el 23 de julio. "Probablemente se así o tivese feito obteriamos un moi bo resultado; vimos que a maior porcentaxe de apoio ao PP obtivémolo en Galicia", apostilló.

En esta línea, insistió en que hoy no hay "ningunha novidade" al respecto y sigue "pensando o mesmo": que "fronte a toda esta parálise que estamos a ver coas últimas convocatorias electorais en España", Galicia "necesita estabilidade, certezas". "Desde logo non tomarei ningunha decisión pensando noutra cousa que non sexan os intereses de Galicia, e nunca no interese electoral do PP, porque iso podería telo feito e iríanos moi ben", remachó.