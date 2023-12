Rueda: "Deille moitas voltas"

Todos los políticos con capacidad para convocar elecciones buscan la fecha que más les convenga. Y Alfonso Rueda no es una excepción. "Deille moitas voltas", admitió este jueves. Es cierto que es un adelanto considerado "técnico" tras la alteración de calendario de la pandemia y que, por tanto, no necesita mucho relato para su justificación. En todo caso, no se puede negar una realidad que ayer argumentó el presidente: hay un nuevo escenario político y territorial salido del 23-J que obliga a redefinir el papel autonómico.

Pero además del relato oficial están las encuestas, que pese a sus recientes pinchazos siguen teniendo un peso importante en los partidos. Y hasta ahora todas coinciden: el PP sigue anclado en su mayoría absoluta. Las más reciente que llegó a manos de los populares dibuja un escenario sólido de 40 escaños.

A esta realidad demoscópica hay que añadirle que el PSdeG no acaba de despegar en ningún sondeo, que hay desgaste global de la izquierda por la amnistía y los pactos estatales, que Sumar no tiene ni candidato y que Vox está en caída libre.

Con ese cóctel, Rueda llama a las urnas el 18 de febrero. Era la fecha que más gustaba junto al 3 de marzo, las dos que estuvieron siempre ahí. Su único pero era el Entroido en plena campaña, pero al fin y al cabo votar también es una fiesta... la de la democracia.

Feijóo se volcará en la campaña con caravana electoral propia y también se espera a Rajoy

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se volcará en la campaña de las elecciones gallegas del 18 de febrero con una caravana electoral independiente a la del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con la que recorrerá Galicia con el objetivo de revalidar la quinta mayoría del PPdeG.

Feijóo, que logró cuatro absolutas en la Xunta 2009, 2012, 2016 y 2020 se pondrá ahora a disposición del PP gallego para ayudarle en esta campaña, en la que tiene previsto tener una caravana electoral paralela a la de Rueda en su recorrido por los pueblos y ciudades gallegas, según fuentes populares. Es la misma táctica que él mismo usaba con Mariano Rajoy, para cubrir el mayor territorio. Un Rajoy que, precisamente también vendrá

Tras conocerse la fecha electoral, Feijóo puso en su cuenta de la red X que Rueda es "el futuro". "Sánchez inició su legislatura con la ley de amnistía. Rueda convoca elecciones después de aprobar los presupuestos. Es la única forma de gobernar, con la verdad, con los ciudadanos como prioridad y aportando confianza".