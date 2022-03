O vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu, na mesma xornada na que o presidente, Alberto Núñez Feijóo, anticipou que dirá a partir de maio cando deixa o Executivo autonómico para centrarse en dirixir o PP, que estará á fronte do Goberno galego "ata que considere conveniente" e "non vai desatender" ningunha das súas obrigacións.

"O presidente está a facer o que fai desde o principio: actuar con total transparencia con planificación, marcando os tempos. E cunha premisa fundamental, a atención ata que considere conveniente das obrigacións na Xunta, e a partir do congreso de Sevilla, as tarefas do partido a nivel nacional", esgrimiu, en declaracións aos medios en Leiro (Ourense).

Rueda esgrimiu que o presidente galego "está a cumprir" coas súas tarefas na Xunta e avanzou que o seguirá facendo, igual que non descoidará os seus labores no PP.

"Faime graza o nerviosa que se pon a oposición con estes temas", esgrimiu o vicepresidente primeiro, a quen se ve como o mellor situado para suceder a Feijóo como xefe do Executivo autonómico, após insistir en que na Xunta trabállase "con total normalidade".

RECEITA "UN POUCO DE TRANQUILIDADE" Á OPOSICIÓN. Nesta conxuntura, trasladou que a BNG e PSdeG lles recetaría "un pouco de tranquilidade" e "a garantía" da Xunta "traballará con total rigor, atendendo o necesario e cumprindo coas súas obrigacións" nun momento "tan complicado" como o actual, aínda marcado pola pandemia e pola recuperación.

Dos partidos da oposición, apuntou que o que "parece" é que "non lles fai moita graza" que un presidente "ratificado catro veces por maioría absoluta exerza as súas funcións", tendo en conta que "están a pedir xa, mesmo antes de que se celebre o congreso, que se vaia".

Neste punto, lembrou que o secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso, é o líder dos socialistas galegos, pero tamén o alcalde das Pontes e o presidente da Diutación da Coruña.

"Por tanto, tranquilidade", insistiu, para concluír que está "garantido" que Feijóo "non desatenderá" ningunha obrigación nin como presidente da Xunta nin do PP.