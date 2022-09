Rueda cree que "no se entendería" que el Gobierno no recurra el veto pesquero

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha enmarcado que el Gobierno central no concretase más acerca del eventual recurso ante los tribunales europeos contra la normativa que prohíbe la pesca de fondo en cerca de un centenar de zonas a que el Ejecutivo necesita "tiempo" para diseñar el recurso y "no" a que no lo vaya a presentar finalmente.

"El Gobierno pidió tiempo, lo entendemos lógico, para presentar el mejor recurso. Si (pidió tiempo) para no presentar recurso, no lo entendería nadie", ha afirmado el presidente autonómico a respuesta de los medios. Y preguntando por si la Xunta estaría dispuesta a presentarlo si esto no se produce, ha indicado que "antes de que se quede sin presentar" lo harían, pero se ha reafirmado en que la "vía lógica y normal" es vía estado miembro.

Es más, previamente había recordado que en una reunión el pasado martes con el sector, tanto los implicados como los expertos y juristas consultados, concertaron que la mejor vía para presentar un recurso contra la normativa europea -publicada ya en el Diario Oficial de la Unión Europea y que entra en vigor a principios de octubre- es que lo haga el Gobierno central.

De hecho, tras el encuentro con el sector, el propio Rueda ofreció a la Xunta como "coadyuvante" del recurso y explicó que, tras analizarlo, la "legitimidad" recaía en el Gobierno, algo que reiteró este jueves, ante las dudas de la admisibilidad del recurso presentado por una comunidad autónoma.

En este sentido, indicó que incluso las propias asociaciones no podrían presentar esta medida judicial -para que la apuestan por medidas cautelares que suspendan la aplicación- y que tendrían que ser las propias empresas las que acudiesen al Tribunal de la Unión Europea (TUE).

Planas califica de "desproporcionada" la medida europea

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha calificado este jueves en Jaén de "desproporcionada" la orden de la Comisión Europea de cierre de las pesquerías en algunas zonas de aguas profundas.

"La medida adoptada por la Comisión Europea me parece desproporcionada en relación con el objetivo, estamos en favor de la preservación de fondos de nuestros mares y océanos, evidentemente esto debe de ir acompasado, ser proporcional a las posibilidades y actividades de pesca", ha señalado.

Por tanto, "la decisión de la Comisión Europea me parece un error en el fondo y en la forma y por tanto, en este contexto, tenemos que tomar las medidas que sean oportunas".

Finalmente, el titular de Agricultura ha anunciado que el próximo lunes va a plantearlo, junto con Francia e Irlanda, en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) que se celebrará en Bruselas y "ahí lo discutiremos con el comisario y la Comisión Europea y estamos analizando todas las posibilidades legales de recurso a este respecto".

Rosa Quintana urge la suspensión

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha urgido la presentación de un recurso por parte del Gobierno central.

Al término de una nueva reunión con representantes del sector para analizar las medidas a seguir, la titular de pesca de la Xunta ha avisado al Ejecutivo: "No se nos puede pasar por la cabeza" que no recurra el veto.

Por parte de la flota ha tomado la palabra ante los medios de comunicación Suso Lourido, de la organización de productores pesqueros de Lugo, quien ha remarcado la "necesidad absoluta de que sea el Gobierno el que lidere las acciones ante Bruselas".

"Es imprescindible ese compromiso de la Secretaría General de Pesca", ha hecho hincapié, después de que la titular de este departamento, Alicia Villauriz, les comunicase este miércoles que el Gobierno estudia si interponer ese recurso o no.

Pontón exige "contundencia" al Gobierno para evitar el veto

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha exigido al Gobierno "contundencia" para evitar el veto a la pesca de fondo y posicionarse "del lado" del sector, al plantear la necesidad de recurrir la decisión de la Comisión Europea sobre el cierre de pesquerías.

Mientras ha reprochado al PP y al PSOE estar echando "balones fuera sobre su responsabilidad".

A preguntas de los periodistas, en un acto del BNG en A Coruña, ha calificado de "mazazo" para el sector la medida de la Comisión Europea y ha alertado de la "destrucción de empleo" que supondrá en un "sector estratégico".

"Es impresentable que a estas alturas el Gobierno central no se haya posicionado ya del lado sector pesquero gallego", ha dicho Pontón para quien ni el Gobierno central ni la Xunta "hicieron bien su trabajo". "Es evidente que conocían los planes de la Comisión Europea", ha apostillado.

"Ni unos ni otros defendieron el sector pesquero de Galicia", ha recalcado la portavoz nacional del BNG para quien tanto PP como PSOE "tratan de echar balones fuera sobre su responsabilidad".

Ante la actual situación, ha demandado al Gobierno que actúe con "contundencia" y pida la suspensión cautelar de la aplicación de un decreto que "no está bien justificado desde el punto de vista económico y científico".

"No vale un recurso dentro de dos meses, hay que solicitar la paralización cautelar de esa medida, hay que actuar con rapidez, aún están a tiempo de ponerse del lado de Galicia", ha insistido.

Formoso reclama una respuesta política y judicial

El líder del PSdeG, Valentín González Formoso, ha reclamado este jueves una respuesta política y judicial al veto.

En una jornada sobre el papel de las cofradías en el Pazo de Mariñán, González Formoso ha opinado sobre el cierre de la pesca de fondo en 87 áreas de España, Portugal, Francia e Irlanda decretado por la Comisión Europea.

"Es un ataque a un porcentaje importante de la pesca en Galicia al que hay que responder política y judicialmente", ha declarado.

A través de una nota de prensa, el presidente provincial ha subrayado que la pesca "es un sector estratégico" y "todas las administraciones tienen que estar en su defensa".

Tras su paso por Estrasburgo (sede el Parlamento Europeo), donde tuvo oportunidad de abordar la cuestión con el comisario europeo responsable del área, Virginijus Sinkevicius, ha reclamado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que también mantenga contactos europeos.

En concreto, lo ha instado a hablar con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o con el eurodiputado también del PP que presentó la propuesta, ha dicho.