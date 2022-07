Rueda covida os galegos a festexar o seu día: "Levamos a nosa terra moi dentro de nós"

O presidente da Xunta,, publicou este luns 25 de xullo, Día de Galicia, nas súas redes sociais un vídeo no que convida os galegos a celebrar a súa terra "hoxe e sempre", porque é a "meta" dun Camiño no que caben "todos".

"É realmente difícil de explicar o que significa Galicia. Cada galego levamos a nosa terra moi dentro de nós, así que, no noso día, o mellor que podemos facer é celebrala hoxe e sempre, dentro ou fóra de Galicia, na aldea, na vila, na cidade", expresa o mandatario autonómico.

No vídeo con motivo do seu primeiro 25 de xullo como presidente, Alfonso Rueda define a Galicia como "unha comunidade orgullosa do que é", de "como fala" e de "o que fai".

Os [email protected] queremos seguir facendo grande a nosa Terra. [email protected] do que somos, do que sentimos, da lingua que falamos... Hoxe festexamos que estamos no camiño e que estamos a percorrelo xuntos.



Feliz Día de Galicia pic.twitter.com/hnp5ItOJ4G — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) July 25, 2022

Así, a súa intervención está chea de referencias ao Camiño de Santiago, do que recoñece que "nunca perde unha oportunidade" para falar. "Hoxe, no meu primeiro Día de Galicia como presidente, entenderedes que non fago unha excepción", ironiza, aínda que promete que "non" deixará "de falar de nós, os galegos".

"Ademais de recibir camiñantes de todo o mundo neste Xacobeo dobre, nós tamén vimos de lonxe, imos da man no presente e temos a vista posta nun futuro común. A meta, por suposto, non podía ser outra: Galicia", sinala Rueda.

Neste contexto, o titular da Xunta afirma que, "por encima de calquera diferenza, todos os galegos" queren facer "máis grande a esta terra" que senten "tan dentro". "Eu apúntome a ese Camiño porque nel tamén estades vós, porque nel cabemos todos e porque ser galego é algo imprescriptible. Feliz Día de Galicia a todos e todas", conclúe o presidente.