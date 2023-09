Rueda, sobre si convocaría en enero elecciones si se repiten en España: "En principio non"

Al igual que los alumnos vuelven a las aulas, también los políticos empiezan nuevo curso. En Galicia ya saben que tendrán un examen importante, el de las elecciones autonómica, pero falta por saber la fecha. El presidente de la Xunta, que es quien tiene potestad para convocarlas, sigue sin despejar la incógnita. ¿Habrá o no un adelanto? Alfonso Rueda da a entender que no está entre sus planes más inmediatos llamar a las urnas. "A día de hoxe non vai haber eleccións e o que toca é seguir gobernando", afirma, poniendo en valor la "illa de estabilidade e certeza" que representa Galicia en un escenario de incertidumbre a nivel estatal.

Y si el proceso en marcha en España para conformar nuevo Gobierno derivara en una repetición electoral en enero, ¿Rueda convocaría para entonces los comicios? "Sen poder dicir categoricamente que non, iso non me condicionaría e, en principio, non". Es lo que respondió este domingo el pontevedrés en una entrevista en Cadena Ser-Galicia, en la que situó junio como "límite" para celebrar las autonómicas. El día nueve de ese mes son las europeas y se prevé que las vascas. Rueda dijo que "ir máis alá é complicado". Aunque las de 2020 fueron en julio, recordó que "viñan dunha prórroga polo covid".

Este lunes hace un año y cuatro meses que fue elegido presidente de la Xunta. El sucesor de Alberto Núñez Feijóo tras su marcha a Madrid para liderar el PP dice que ha intentado aprovechar este tiempo para asentar un modelo de gobierno que dé confianza a los gallegos y se muestra "moi tranquilo".

Preguntado sobre si teme que los pactos de gobierno del PP con Vox en comunidades y ayuntamientos puedan pasar factura electoral a su partido en las autonómicas, Rueda dice no estar preocupado. "Estou seguro de que se nos mantemos nesa coherencia no goberno, nesa unidade e nese intentar conectar cos galegos, probablemente nin Vox nin calquera outro serán capaces de restarnos hexemonía", afirmó recordando las cuatro mayorías absolutas consecutivas. Sobre una de las polémicas que envuelve a Vox, incidió en la postura del PP "en contra da violencia machista e de quen a poida negar", y añadió que el PSOE tampoco estará de acuerdo con todo lo que afirman los partidos "cos que está pactando".

La irrupción de Sumar en las elecciones gallegas tampoco parece asustarle. Considera que si alguien tiene que estar preocupado "non é o PP". "Hai motivos na esquerda para estar bastante máis preocupados", añadió, y citó al Bloque tras quedarse en un diputado en las generales de julio cuando "falaba de ter cinco mínimo". Rueda señala que probablemente la irrupción de Sumar explique "parte dese fracaso electoral" y el BNG esté "tremendo" por que se traslade a las autonómicas.