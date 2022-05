O titular do Goberno galego,, reafirmou o seu compromiso coa política de normalización da lingua galega durante a conmemoración este martes,, no acto institucional da Xunta celebrado no municipio ourensán do Barco de Valdeorras, que homenaxeaba ao poeta

"O galego nomea, o galego expresa, o galego emociona e interpreta calquera realidade desde o noso prisma sen máis valados que os da propia creatividade", proclamou nun discurso no que se comprometeu coa normalización do idioma propio, so aviso de que "non hai razón, pois, para impoñerlle peticións ideolóxicas nin estereotipos equivocados". "Si, en cambio, hai motivos suficientes para seguir impulsándoo con moita fuerta en todos os campos", remarcou.

O evento contou coa participación do alcalde do Barco de Valdeorras, Alfredo García; o director da Real Academia Galega, Víctor Fernández Freixanes; o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, ademais da intervención final do presidente da Xunta, na que o xefe do Executivo autonómico ha mostrado o seu "compromiso" coa lingua.

Durante o seu discurso, Rueda parouse na promoción do galego nos espazos dos mozos a través de programas como o Plan de Galego na Mocidade da Xunta. Ademais, resaltou a "importancia" da celebración das Letras Galegas, pero que a promoción da lingua é algo que se debe facer tamén "o resto do ano".

"Celebramos unha Galicia libre, orgullosa e cordial que deixa de existir nos soños dos antepasados para ser unha realidade coa que nos comprometemos; eu, sabendo moi ben o que digo, o primeiro", aseverou o presidente autonómico.

Rueda sinalou que a lingua galega define a Galicia "como pobo" e " singulariza" a súa "pegada" no mundo. Ademais, manifestou o seu compromiso co idioma da comunidade sentenciando: "Conxurámonos para que o galego, coa participación de todos, floreza durante mil primaveras máis".

O titular do Goberno autonómico ha engadido que Galicia aínda ten "moitos pasos máis" por andar no ámbito da normalización da lingua galega, pero consagrou a súa intención de "estar á altura" desta responsabilidade e de que o galego siga "deixando pegada".

Nun acto no que estiveron presentes as fillas de Delgado Gurriarán –que viaxaron desde México–, o presidente da Xunta tamén quixo lembrar ao escritor Domingo Villar, a quen envía "os seus mellores desexos de recuperación" tras a noticia do seu ingreso no hospital. "Neste día grande para as Letras que tanto contribúe a cultivar, témolo moi presente", expresou Rueda.

O evento, con presenza tamén do titular de Cultura, Román Rodríguez, e do presidente do Parlamento, Miguel Santalices, foi o primeiro acto institucional do novo presidente do executivo galego, o cal non pasou por alto o titular da Deputación de Ourense, quen expresou que lle parece "un acerto" que este primeiro acto de Rueda sexa o Día das Letras en Valdeorras.

O dirixente provincial tamén destacou a importancia de promocionar a lingua galega e concienciar á poboación. "Debemos alcanzar maiores espazos de normalización e promoción do noso idioma e cultura", expresou Baltar.

A música do evento estivo a cargo do cantante Roi Casal, que realizou dúas actuacións ademais da interpretación do himno galego para clausurar o acto institucional da Xunta tras case unha hora de duración. Pola súa banda, o presidente da RAG, Víctor F. Feixanes, quixo lembrar na súa intervención á muller do escritor, que reside en México e non puido acudir.

COMPROMISO LINGÜÍSTICO. Rueda comezou a súa intervención agradecendo aos cargos presentes o seu apoio político, para despois realizar un percorrido pola historia da normalización lingüística do galego.

O presidente da Xunta exaltou a relevancia do poeta, que levou a cabo un labor "reivindicativo" da lingua galega, tendo sempre presente a Valdeorras e Galicia na súa obra para pesar do exilio.

A modo de inciso, Rueda contou que, na exposición dedicada á vida de Delgado Gurriarán que visitou antes de acudir ao evento, atopou unha fotografía do poeta co seu tío avó, o galeguista Ramón de Valenzuela.