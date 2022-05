El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha enviado una carta a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y al secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, para convocarlos a una reunión, con cada uno de ellos, el lunes 6 de junio.

"Los voy a recibir porque la gente espera que los representantes políticos hablemos entre nosotros. Podemos tener diferentes planteamientos, pero al final tenemos que hablar entre nosotros, si no es imposible llegar a acuerdos", ha avanzado en una entrevista este domingo en la Radio Galega.

Asimismo, Rueda ha lamentado que antes de recibirlos le hubiese gustado tener ocasión de hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para compartir con ellos las conclusiones de ese encuentro. En todo caso, ha señalado que "no se puede esperar más" y ha asegurado que los recibirá "con la mano tendida".

El titular del gobierno autonómico ha criticado que la oposición dijese en los últimos días "cosas un poco gruesas", pero ha insistido en que su deber es "no tener nada en contra de eso" y pensar que desde la presidencia de la Xunta "se puede llegar a acuerdos con la oposición", "o por lo menos intentarlo".

Según ha trasladado la Presidencia de la Xunta, en la misiva, Alfonso Rueda muestra su deseo de "tomar la iniciativa y comenzar una ronda de contactos con los representantes de la oposición" para "poner en común" su visión y la de la Xunta de Galicia respecto a "la situación actual y futura de Galicia". Entre los asuntos que, a su juicio, son prioritarios para la comunidad, el presidente ha citado "la subida abrupta de los precios hasta niveles desconocidos en los últimos 30 años", la necesidad de que los fondos europeos contribuyan a "una reactivación sólida y sostenida" y la necesidad de "seguir mejorando la calidad" de los servicios públicos gallegos.

Por otra parte, ha expresado su intención de "consensuar con la oposición" una posición "única" de la comunidad de cara a la reunión que espera mantener con Pedro Sánchez.

En esta misma línea, ha insistido en que "hay cosas que a Galicia le hacen muchísima falta" y ha señalado que es su deber "proponerlas" y la oposición "intentar aceptarlas". Entre estas propuestas, que para Rueda "admiten poca discusión", ha destacado abordar el modelo de financiación autonómica, finalizar las infraestructuras pendientes del Gobierno central o bajar impuestos.

El "estilo Rueda"

El presidente de la Xunta ha definido este domingo en una entrevista en la Radio Galega los tres elementos principales del denominado "estilo Rueda": "Cercanía, gestión y honestidad".



En primer lugar, la cercanía: "Cuando estás presidiendo una administración tan grande como la Xunta de Galicia, se corre el riesgo de perder la perspectiva y yo no quiero que me pase eso en ningún caso. Al final gestionamos para las personas, por lo que hay que estar cerca de sus problemas".



El segundo pilar, la gestión: "Estamos para gestionar. La gente nos pone en los puestos para intentar solucionar los problemas a través de las herramientas que tenemos". Y el tercero, la honestidad: "La honestidad entendida en sentido amplio. Hay que ser transparente; que se sepa lo que estamos haciendo, que cuando cometamos errores sean conocidos para intentar rectificarlos y que la gente sepa que intentamos hacer las cosas siempre para acertar".



Además, Alfonso Rueda ha fijado como una de las prioridades principales del Gobierno gallego para los próximos dos años de legislatura "continuar con lo bueno hecho hasta ahora". A partir de ahí, ha reconocido que la siguiente prioridad es "afrontar los retos que van a venir". Así, en el ámbito económico, el presidente de la Xunta ha reconocido que "empieza a emitir señales de dificultad" y eso, ha continuado, "hay que intentar apuntalarlo para que Galicia no sufra y pueda seguir creciendo poco a poco". "No desechar nada de lo bueno que estaba hecho hasta ahora, afrontar los nuevos retos y seguir hacia delante", ha resumido.



Cuestionado sobre si tiene previsto finalizar la legislatura, ha afirmado que "esa es la intención" porque "hay muchos proyectos en marcha". Asimismo, ha vuelto a recordar que "si por algo se caracterizan" es por "ser previsibles y transmitirle estabilidad a la gente".