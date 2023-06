Rueda asegura que Baltar no optará a liderar de nuevo el PP de Ourense

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha asegurado que el líder del PP en Ourense, Manuel Baltar, no volverá a optar al presidir el partido en la provincia cuando se celebre el congreso provincial, que aún no tiene fecha pero no va a ser "inmediato".

En la rueda de prensa tras el Consello da Xunta, en el que ya participaron los nuevos conselleiros de Promoción de Emprego y de Mar, ha dicho que cuando se celebre un nuevo congreso en la provincia de Ourense está "seguro de que Manuel Baltar no optará a él, y por lo tanto, habrá otros candidatos y los compañeros tendrán que decidir".

Esto es lo que le ha transmitido el propio Baltar, según ha explicado, aparte de puntualizar que "no hay previsto hacer ningún congreso provincial inmediato" porque hay un período electoral por delante y los últimos se celebraron no hace mucho tiempo, lo que tampoco quiere decir que se vayan a "agotar" en todos los casos los períodos establecidos. Por eso, "no hay ninguna previsión al respecto, más que lo lógico es que se va a producir un cambio en Ourense cuando toque", ha insistido.

Presidencia de la Diputación

Sobre cuál va a ser la persona del PP para presidir la Diputación de Ourense, después de que este miércoles Baltar anunciase su renuncia a optar a ese puesto, Rueda ha vuelto a utilizar la misma expresión, ya que ahora de lo que tiene que hablar el partido es de "intentar buscar un nuevo candidato o candidata cuando toque", ha apuntado.

Dado que se puede retrasar la constitución de la Diputación por los recursos planteados, como en Castro Caldelas —donde se van a repetir las elecciones—, es algo que tampoco ve próximo, por lo que cree que es "muy pronto" para decirlo y que Ourense tiene "mucha cantera".

Incluso ha recordado que el PP no tiene garantizada la presidencia de la Diputación, ya que no cuenta con mayoría absoluta, aunque lo va a intentar al creer que tiene derecho legítimamente.

Concello de Ourense

La que sí está próxima es la configuración de la corporación local de Ourense, punto en el que Alfonso Rueda ha lamentado que PSdeG y BNG hayan dado "la callada por respuesta" a la oferta del candidato del PPdeG, Manuel Cabezas, el segundo con más apoyo en las urnas, para que no vuelva a gobernar Gonzalo Pérez Jácome, el más votado.

"Lo lamento mucho y me quedo con la conciencia muy tranquila, mis compañeros lo intentaron y ya vieron el resultado. No digo que aún no pueda ser posible, pero cada vez queda menos tiempo", ha advertido.

A menos de dos días para que se constituyan los ayuntamientos, los partidos entran en la recta final para firmar acuerdos y el consistorio de Ourense continúa todavía en juego, quizá hasta el sábado. O incluso más allá de ese día. Y es que un recurso presentado ante la Junta Electoral todavía no ha sido resuelto.

Democracia Ourensana, el partido fundado por el actual alcalde en funciones, Gonzalo Pérez Jácome, impugnó 62 votos de una mesa electoral, al entender que hubo "un error" tras serle otorgadas dichas papeletas a Ciudadanos y que deberían haberse sumado a Democracia Ourensana, circunstancia que no influiría en el resultado de los comicios.

Por el momento, las principales fuerzas políticas guardan silencio y, a diferencia de la situación en otras ciudades gallegas, en el caso de Ourense se mantiene la incógnita de quién gobernará finalmente la ciudad.

El partido que preside Gonzalo Pérez Jácome parece que tiene todas las papeletas para reeditar la alcaldía, después de haber sido el más votado en las pasadas elecciones municipales, con 10 concejales, seguido del PP, con 7, PSOE (6) y BNG, cuatro. Resulta difícil pensar que estos tres partidos lleguen a un acuerdo para conformar un gobierno tripartido que permita desbancar a Jácome de la alcaldía.

Todo ello, pese a la propuesta planteada por el candidato del PP, Manuel Cabezas, para conformar un gobierno "de gestión" que incluiría un reparto "proporcional" de competencias y que sería liderado por el PP, que fue la segunda fuerza más votada. En ese escenario, PSOE y BNG contarían con dos tenencias de alcaldía, respectivamente. Pero esos dos partidos, PSOE y BNG, ni siquiera han respondido a la alternativa formulada por el candidato popular.

El convulso mandato vivido, marcado por la salida de ediles críticos con Jácome de su partido y la ruptura del pacto con el PP, no han pasado factura al actual alcalde. Ni los audios publicados sobre él, en los que apunta a la existencia de posibles "mordidas" de dinero y para que asesores asuman una multa de su coche oficial, le han hecho perder votos.

En todo caso, habrá que esperar a ver que hacen los partidos, toda vez que el PP tampoco se aseguró la mayoría en la Diputación. Así, el PP podría avalar un gobierno en minoría de Jácome y mantener el gobierno en la Diputación, con el apoyo de DO.

El PSdeG también evidenció su intención de promover un cambio en el ejecutivo provincial, después de 33 años de gobierno popular y, en particular, de la familia Baltar, algo para lo que necesitaría el apoyo de Jácome.

Mientras, el alcalde en funciones, quien ha optado por la cautela, evita deshojar la margarita respecto a si habrá algún tipo de pacto y se sigue remitiendo a su máxima de que "pactará con el demonio si consigue el cielo para Ourense".