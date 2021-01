Rueda asegura que Galicia puede poner "en una mañana" las vacunas de una semana

El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha dicho este sábado en Mos (Pontevedra) que Galicia tienen la capacidad logística para administrar en una sola mañana las vacunas que ahora mismo está administrando en una semana, pero que no puede acelerar el ritmo por falta de suministro.

"Hicimos una planificación con más de 2.000 profesionales para poder administrar las vacunas que nos den", ha dicho Rueda, quien ha señalado que "todo lo que llegue se va a administrar" porque cuanta mayor sea la velocidad de vacunación "muchísimo mejor" para todos.

"Dependemos del Gobierno central. Nosotros no podemos conseguir las vacunas, sólo podemos administrarlas", ha añadido Rueda, que ha pedido un suministro mayor e ininterrumpido.

El vicepresidente dijo que "no es razonable que haya vacunas sin administrar" ni que se pongan "a disposición de comunidades autónomas que no son capaces de ponerlas".

Eso, ha aclarado Rueda, no quiere decir que Galicia quiera quitarle a nadie las vacunas, pues todo el mundo tiene derecho a ellas, sólo que "no tiene ningún sentido tenerlas y no ponerlas cuando hay otros que sí las podemos poner"

HOSTELERÍA. Rueda afirmó también que para salvar empresas y puestos de trabajo en el sector de la hostelería los empresarios deberán recibir "lo que haga falta" mientras estén necesitados de ayuda, y ha instado al resto de las administraciones a unirse al fondo de cooperación covid-19.

"La cantidad necesaria sería la que haga falta mientras los empresarios necesiten ayuda, eso lo saben, lo demostramos hasta ahora y lo vamos a seguir demostrando", ha dicho a la prensa Rueda, que no ha querido dar una cifra exacta, pues las ayudas dependerán de cuánto duren las restricciones duras.

En todo caso, Rueda se ha referido a la necesidad de que diputaciones y ayuntamientos se unan a un plan, a imagen del modelo Valencia, según el cual el gobierno autonómico aportaría a ese fondo de cooperación covid-19 el 50 por ciento de las ayudas, los gobiernos provinciales el 30 por ciento y los gobiernos locales el 20 por ciento.