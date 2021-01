Rueda arremete contra el "egoísmo" que impidió el acuerdo sobre las ayudas a la hostelería

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha lamentado la falta de acuerdo en la reunión con las diputaciones, que anunciaron sus propias ayudas, y la Federación Galega de Municipios e Provincias para consensuar los pormenores del fondo común de rescate destinado al sector la hostelería.

En declaraciones a los medios durante una visita en Lalín, Rueda ha criticado el "egoísmo" de los representantes de estas entidades que priorizaron "quién da el dinero" y "quién firma el papel" sobre que las cuantías lleguen "rápido a quien las necesite".

El titular autonómico insistió en rechazar la propuesta de gestionar el reparto a través de la administración local, puesto que los gallegos no necesitan "muchísima burocracia" ni "313 ventanillas" para pedir las ayudas, sino "que todo se concentre en una".

Rueda ha destacado que la Xunta acaba de repartir 86 millones desde "hace mes y medio", convocados en noviembre y casi finalizados "al 100%" a finales de enero, pero que ahora las ayudas "siguen siendo más necesarias".

Por ello, ha considerado que este tipo de discusiones políticas son "impresentables", sobre todo en este contexto de la tercera ola, y ha advertido de que los ciudadanos "están viendo el esfuerzo de cada uno" y "la prisa que tienen en repartir" las ayudas.

"Ayer dijimos que no podemos esperar más", ha zanjado, para insistir en que las reuniones no son "para reproducir debates del Parlamento" o "de los plenos de las diputaciones", sino "para ser útiles" a los ciudadanos.

"NO ME REPRESENTA". Por su parte, el regidor de Lalín, José Crespo, ha aclarado que no se siente representado por la postura defendida por la Fegamp en la negociación del fondo de ayudas y ha lamentado que esta entidad dijese la "barbaridad" de que debían ser los municipios quienes asumiesen la gestión de las ayudas.

"A mi no me representa", ha matizado, para asegurar que los municipios carecen de la "agilidad administrativa" para repartir ese dinero, por lo que "bloquearía" la gestión municipal.