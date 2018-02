Rueda acusa a los funcionarios judiciales en huelga de utilizar a los ciudadanos "como rehenes"

El vicepresidente de la Xunta y Conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, considera que los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia en huelga indefinida están utilizando a los ciudadanos "como rehenes". Así lo ha indicado en una entrevista difundida este domingo por la Cadena Ser, en la que deseó que vuelvan las negociaciones entre los sindicatos y los representantes del Gobierno autonómico, rotas el martes, para acabar con unos paros indefinidos que arrancaron el pasado 7 de febrero.

"Tiene que haber un acuerdo. Me niego a pensar que esto sea un conflicto eterno. Por el bien general, por el bien de la Justicia y por el bien de los ciudadanos que todos los días están tomando como rehenes, en el sentido de que necesitan los servicios de la Justicia y no se les están prestando. Y, por lo tanto, esto tiene que tener un final", ha declarado.

Rueda sostiene que conoce su responsabilidad, que implica "llegar a un acuerdo", pero también lo es manejar "el dinero de todos los gallegos", por lo que no puede hacer "todas las cosas que piden los sindicatos": "Creo que la mayoría de la gente lo entiende", ha añadido.

A su juicio, la oferta de la Xunta es suficiente para colocar a los funcionarios en la media del conjunto del Estado, pero es partidario de retomar este lunes las negociaciones. Eso sí, en ellas estaría el director general de la Función Pública, José María Barreiro, rechazado por la representación social.

CANDIDATOS A LAS MUNICIPALES. Al margen de ese asunto, y como presidente provincial del PP de Pontevedra, Rueda ha apostado por la pronta designación de los candidatos a las alcaldías, que espera que llegue en mayo. "Cuanto antes, mejor. Sobre todo cuando se van a poner personas nuevas. Un plazo de un año sería razonable. En municipales, la gente vota a las personas y las tiene que escuchar", ha abundado.

Descarta, en todo caso, que el PPdeG esté centrado en la sucesión de su actual presidente, Alberto Núñez Feijóo, pues ya es bastante duro el día a día como "para estar ocupado en esas cosas para las que faltan muchísimo tiempo y que tienen que pasar muchísimas cosas". "Por dar alguna cosa nueva que nunca digo. No me descarto, pero tampoco me incluyo", ha zanjado.