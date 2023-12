Rueda destaca que Galicia "escollerá o seu camiño con liberdade" el próximo 18-F

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha advertido de los "riscos que ameazan o marco constitucional que amparou o progreso de Galicia" y ha afirmado que la "igualdade entre cidadáns" es algo que "xamais" debería estar "en negociación".

El dirigente grabó el mensaje de fin de año en el Pazo de Xelmírez, el edificio que se apoya en el costado norte de la Catedral de Santiago, en la Plaza del Obradoiro, donde, "nun mes de Nadal como este, reuniuse por primeira vez —diciembre de 1981— o Parlamento de Galicia", tal y como el propio Rueda ha recordado.

El titular del Gobierno gallego ha asegurado que, "como entón", ahora "existen riscos que ameazan o marco constitucional que durante todo este tempo amparou o progreso de Galicia" y ha defendido que "la igualdade entre os cidadáns, os lazos de fraternidad que nos unen e a credibilidade do marco legal que nos protexe non deberían estar xamais en negociación". "Hoxe, como entón, debemos reforzar unidos unhas institucións que canalicen e amplifiquen a voz do noso pobo. As estruturas que fomos construíndo necesitan un mantemento constante para adaptarse á evolución dos tempos, e ser capaces de dar resposta aos novos retos", ha precisado.

El presidente de la Xunta ha puesto el foco en las elecciones autonómicas que se celebrarán en mes y medio, el 18 de febrero. "Este 2024, Galicia escollerá, en liberdade e con plena autonomía, o seu camiño para os próximos anos. Confío en que o debate sexa sempre construtivo, e que non se engada ruído ao día a día dos galegos. Aínda que noutros lugares pareza algo excepcional, a política en Galicia non ten por que ser unha fonte de novos conflitos, senón que debería exercerse sempre como ferramenta para atopar solucións", ha argumentado.

El titular del Ejecutivo autonómico ha señalado que "existen moitas máis razóns para ser optimistas que para caer na resignación" y ha dicho que "son moitos os motivos para sentirnos orgullosos da Galicia na que vivimos". Así, ha afirmado que es "unha terra aberta, que recibe máis visitantes que nunca e á que volven para vivir tanto os que algún día marcharon como os seus fillos e netos", con 8.000 personas que retornaron "a unha Galicia que nunca deixou de ser a súa casa".

El presidente gallego ha destacado "os investimentos" que captó Galicia en 2023 "para crear riqueza e postos de traballo", un año en el que "tamén bate récords de exportacións". "Nun mundo moi competitivo, cada vez son máis países os que escollen confiar no que se fai en Galicia", ha abundado.

Tener el "calendario de vacinación infantil máis completo", ser una tierra "líder en enerxías limpas", una comunidad en la que "a educación é gratuíta desde que se chega gateando ata que se sae co primeiro título debaixo do brazo" o en la que "a Universidade é máis económica que en ningunha outra parte e a Formación Profesional demostra gañar en fortaleza cada día" son motivos que enorgullecen al presidente de la Xunta.

Con todo, ha reconocido que ""queda moito por facer" y ha abogado por "no camiño destes anos para mellorar a sanidade pública, incorporar nova tecnoloxía e reducir os tempos de espera", por arropar "con todo a calor de Galicia, á xente maior e ás súas familias", "redobrar a aposta pola I+D+i" o eliminar las situaciones cotidianas en las que "aínda perviven o machismo e as desigualdades".

Rueda ha asegurado que "Galicia é capaz de ofrecer moitas máis oportunidades á xente nova" y ha concluido que la comunidad autónoma "non ten máis límites que os que nós mesmos nos queiramos impor".