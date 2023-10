Rueda acusa al Gobierno de no facilitar el informe del recurso a la ley del litoral

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha criticado este sábado que el Gobierno central no les haya facilitado todavía el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia, casi una semana después del mismo, y que impide, según sus palabras, que el Gobierno gallego pueda defenderse contra un recurso "que no tiene justificación".

En declaraciones realizadas a los medios, en Monterrei, antes de participar en la segunda edición de la Festa da Vendima, ha censurado que la Xunta no pueda "siquiera defenderse" al no haber tenido todavía acceso al informe del recurso del Gobierno, "un informe del Consejo del Estado que estamos pidiendo y no nos lo dan".

"Hace casi una semana que llamó la ministra sin ninguna comunicación previa, sin ningún intento de negociar y de llegar a acuerdos para intentar salvar -la situación- corrigiendo lo que fuera necesario", ha afirmado Rueda.

"Lo único que sabemos es que a Galicia presentaron recurso basado en unos argumentos que se niegan a facilitarnos con lo cual no podemos ni defendernos", ha añadido.

Así, el presidente de la Xunta ha reprochado al Gobierno que recurra esta Ley, aprobada por el Parlamento de Galicia "sin votos en contra" y que "lo único que busca es gestionar el litoral al igual que están haciendo otras comunidades autónomas".

En esta línea, ha lamentado que el Ejecutivo de Sánchez haya "plantado un recurso diciendo que la Constitución está amenazada" porque Galicia quiere gestionar el litoral, cuando el mismo gobierno "está retorciendo la Constitución para justificar lo que todos sabemos que no tiene justificación".

"Para eso sí y para esto no", ha recriminado Rueda, quien ha lamentado que Galicia no puede defenderse debido a que el Gobierno todavía no les ha facilitado el citado informe.