Rompen a golpes la ventana del PAC de Baltar por no atender un grano infectado

La del martes fue una noche que al personal de guardia en el PAC de Baltar (Portonovo), le será difícil olvidar. Todo comenzó entre las 21.30 y las 22.00 horas de la noche cuando, tal y como explicó una de las sanitarias, un hombre acudió al servicio de Urxencias por un grano infectado. Fue entonces cuando, la médica de guardia, al comprobar que la dolencia por la que acudía el paciente no tenía el carácter de urgencia que requiere una visita al PAC, comunicó a este que debía acudir a su centro de salud de referencia, puesto que, además, y según el testimonio de la misma sanitaria, el hombre "non era de aquí".

Pocos minutos después de que el hombre abandonara las instalaciones volvió a presentarse una mujer, que decía ser su pareja, y que pidió explicaciones al personal sanitario de guardia. Ante la nueva negativa de la médica a atender al hombre, fue entonces cuando, después de varios forcejeos para intentar acceder a las instalaciones, y tras insultar repetidamente a la facultativa, la mujer le propinó un escupitajo en la cara. Instantes después, el hombre y la mujer comenzaron a golpear las ventanas y accesos al edificio desde fuera, con tal violencia que, tras varios puñetazos, rompieron el cristal de la ventana de una de las consultas del edificio. "Nos rompieron una ventana de la consulta, me increparon en la puerta del PAC y me escupieron en la cara. Todo por derivar a un paciente a su centro médico de referencia por no ser patología urgente", lamentaba la sanitaria afectada por la agresión.

Ante tal escenario de violencia, fueron los propios facultativos quienes dieron aviso a la Policía Local y a la Guardia Civil, que se personó en el PAC y tomó los datos de la escena.

La sanitaria directamente afectada por la agresión interpuso este mismo miércoles, a última hora de la mañana, la correspondiente denuncia en la Guardia Civil.

Por su parte, desde la gerencia del Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés, condenaron la agresión sufrida por el equipo de profesionales que se encontraban prestando atención en el PAC el martes por la noche, aludiendo a la tramitación de la pertinente denuncia para notificar el episodio de violencia hacia el personal asistencial, tal y como expresaron desde la gerencia a través de un comunicado.

