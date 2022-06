Román Rodríguez tacha de "chapucero" el modo de implementar la nueva ley de educación

El conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades, Román Rodríguez, ha asegurado que la implementación de la Lomloe --la nueva ley de educación-- por parte del Gobierno central se está haciendo "de un modo muy chapucero".

En una visita este sábado al Centro Integrado de FP CIFP Compostela, una de las 145 sedes repartidas en los 14 ayuntamientos en los que se celebran este fin de semana las oposiciones de educación, Rodríguez ha criticado que el Gobierno "modifique las reglas de juego a mitad del partido".

Asimismo, ha lamentado que, por este motivo, se presenta un año "muy complejo" desde la perspectiva educativa. "Está siendo una implementación caótica por parte del Gobierno del Estado porque lo hace sin respetar a las autonomías y sin respetar el sistema", ha censurado.

Además, ha reprochado que "no se puede jugar constantemente con las expectativas vitales de muchas personas", puesto que "el sistema selectivo que se desarrollará en 2023 se modificó por un Real Decreto que obliga a que el año que viene no sea concurso oposición, sino que sea un concurso orientado a los interinos". Una cuestión que Rodríguez, asegura, "no hacía falta" porque "Galicia ya está en el porcentaje que estima el Estado para tener una tasa de interinos en torno al 8%".

En esta misma línea, ha afirmado que lo que se observa es "un afán desmedido" y "una implementación rápida de una mala ley" que genera "problemas" en el sistema educativo, sobre todo, ha insistido, "por la falta de respecto que supone modificar las reglas a mitad de partido".

Así, ha criticado que "cambia a peor" el sistema educativo, ya que "no se apuesta por la cultura del esfuerzo, por la calidad o la equidad". En este sentido, el conselleiro ha vuelto a insistir en que la nueva ley "nació muy politizada", por lo que, a su juicio, "va a suponer más problemas que soluciones".