Román Rodríguez di que o coñecemento do galego nunca foi "tan alto"

O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, asegurou este mércores no Parlamento que "nunca" houbo en Galicia "un nivel de coñecementos, competencias e destrezas" en galego "tan alto como agora" e lembrou que o seu uso responde "á liberdade das persoas".

Así o dixo en resposta a unha interpelación formulada polo deputado nacionalista Daniel Castro, na que alertaba sobre os datos de uso de galego en Galicia, especialmente entre a mocidade.

Fronte a iso, o conselleiro pediu "desvincular" o coñecemento do galego do seu uso e dixo que, aínda que a Administración pode "estimulalo", "non pode obrigar" a falar en galego á poboación.

"Non se pode dicir que o sistema educativo non estea a cumprir", dixo Román Rodríguez, para quen é necesario "potenciar e defender a lingua" pero "baixo o prisma da liberdade". "Nunca tivemos un nivel de coñecemento, competencias e destrezas tan alto como agora. Outra cousa é que mesture competencias con uso, iso entra na liberdade das persoas de usar unha lingua ou outra", respondeu.

En materia lingüística, Román Rodríguez apostou por "entender o que quere a maioría dos galegos" en "un ámbito tan sensible como este", aínda partindo da base "de que a lingua é unha riqueza". "Deberiamos sacar a lingua das loitas cortoplacistas ou interesadas", recomendou o conselleiro, que vinculou o apoio ao PP nas urnas co desexo de "fuxir da confrontación" en materia de idioma.

Para o Goberno galego, "non se pode negar" que Galicia "é unha comunidade autónoma bilingüe" e que "a inmensísima maioría da poboación deste país fala, le e escribe nas dúas linguas", aínda que recoñeceu cuestións a mellorar, como a presenza do galego nas novas tecnoloxías.

"Entendemos que ter dúas linguas é tremendamente positivo, é unha riqueza, pero sempre apostamos pola tolerancia e a liberdade", apuntou Rodríguez, que dixo que en Galicia "non hai imposicións lingüísticas" e "non se persegue a ninguén por falar nunha lingua ou outra". Fronte a iso, acusou aos nacionalistas de "excluíntes": "O que está claro é que Galicia non quere a inmersión lingüística monolingüe que quere o BNG", apostilou, "Galicia non é Cataluña".