Una vecina de Pontevedra que estaciona su vehículo a diario en el parking disuasorio del pabellón Municipal se encontró este miércoles por la mañana con una desagradable sorpresa. Personas desconocidas, en la impunidad de la noche, le robaron las cuatro ruedas de su coche, un Audi al que también intentaron acceder sin éxito.

La víctima, que no pudo acudir a trabajar, mostraba su incredulidad ante lo sucedido. "Me levanté y me acerqué, vi que le faltaba dos ruedas, al principio pensé que era una broma. Me acerqué y vi que eran las cuatro y ya me eché a llorar".

La Policía Científica tomó huellas sobre el terreno para iniciar las investigaciones, que serán difíciles, dado que las cámaras más próximas están a gran distancia del punto del robo.

El análisis de las mismas podrá ayudar, si bien todo apunta a un delito perfectamente estudiado por parte de sus autores.

FUENTE ORIGINAL: Roban las ruedas del coche a una pontevedresa: "Cuando me acerqué me eché a llorar"