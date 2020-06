Rifa entre oposición e PP no Parlamento pola ausencia de Feijóo para falar de Alcoa

A Deputación Permanente do Parlamento de Galicia acolleu este xoves un debate no que a oposición solicitaba que acudise o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para abordar a situación de Alcoa e as medidas previstas polo Goberno galego ante o anuncio de despedimento de máis de 500 traballadores. A Cámara gardou un minuto de silencio polas vítimas do coronavirus.

Aínda que xa estaba prevista a comparecencia do conselleiro de Industria, Francisco Conde, para tratar esta cuestión, toda a oposición reclamou que fose o máximo mandatario autonómico, o que converteu o hemiciclo nunha pequena liorta entre a bancada da esquerda e a dereita con pinceladas electorais, en plena precampaña para as autonómicas do 12 de xullo.

No debate, Gonzalo Caballero (PSdeG), Luca Chao (Común da Esquerda), Ana Pontón (BNG) e Davide Rodríguez (En Marea-Grupo Mixto) acusaron a Feijóo de estar "ausente" nun tema clave para o país e de facer "escapismo" mentres que estivo "omnipresente" nos medios públicos galegos durante estes meses, facendo "campaña" electoral. O encargado de darlle a resposta foi o secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, que arremeteu contra eles acusándolles de "vaidades" e de ir ao Parlamento a reclamar "minutos de televisión", o que lle custou na réplica da oposición que lle devolvesen esas mesmas acusacións.

Tellado acusou á oposición de levar "dous meses e medio en permanente campaña electoral", o mesmo que o resto dos grupos sosteñen do presidente da Xunta. "Reprobamos a súa ausencia", dixo o secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, un suspenso que tamén outorgaron o resto de parlamentarios da oposición.

"OMNIPRESENTE NOS MEDIOS". Na súa intervención, Gonzalo Caballero reclamou que "exista alguén á fronte do temón" e lamentou que Galicia teña "un omnipresente Feijóo nos medios de comunicación públicos, pero ausente á hora de dar explicacións, vir debater ao Parlamento e dar respostas aos problemas deste país".

Caballero recriminou que Feijóo "prefira converterse nun mero espectador antes que dar resposta" e esixiulle que "compareza e non se esconda nin fuxa" do Parlamento. Así mesmo, acusoulle de "incumprir" o acordo de asistir cada dúas semanas á Cámara galega, que subscribiron todos os grupos en época de pandemia, pero que se supeditou á convocatoria de eleccións (co que de facto só se fixo efectivo nunha ocasión, xa que non houbo acordo durante dous meses).

Mentres, a portavoz no debate de Común da Esquerda, Luca Chao, comezou parafraseando o microrrelato de Augusto Monterroso, para dicir "cando espertou, Feijóo aínda estaba na TVG". Así, acusou o mandatario autonómico de "seguir na televisión pública pero acudir moi pouco ao Parlamento".

De feito, afeoulle que, mentres que se celebrou un pleno da Deputación Permanente, o propio mandatario autonómico comparecía en rolda de prensa e anunciaba que citaría aos grupos políticos ao día seguinte para abordar a data electoral, unha reunión que desembocou na convocatoria uns días máis tarde. "En lugar de vir a este Parlamento, prefería anunciar eleccións. Velaquí as prioridades de Feijóo", reprochou.

Luca Chao lamentou que "mande a calquera para dar a cara" ao Parlamento e avanzou que tamén reclamarán que acuda á Cámara para falar dos "malos tratos, abandono e manipulación da televisión pública".

"IMPÓRTALLE UN PITO". Pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, lamentou a "ausencia" de Feijóo e reprochoulle que o día en que se coñeceu a noticia "o único que fixo foi pór un tuit" e "botar balóns fóra", pero desde entón non se reuniu coas persoas afectadas.

"Este país impórtalle un pito, que está a facer agora mesmo, que é máis urxente que comparecer ante o Parlamento?", expuxo a dirixente nacionalista, quen repasou a axenda de Feijóo desde o sábado, na que houbo "homilía televisiva o venres" e "homilía televisiva o domingo", en referencia a dúas roldas de prensa, un día sen axenda, dúas visitas –unha a hoteis e outra a unha empresa de Bergondo– e un almorzo informativo con empresarios. "O xoves, o presidente ausente", sinalou, para propor "nacionalización de Alcoa e tarifa eléctrica galega", pero para iso hai que ter "vontade política e amor por este país".

Davide Rodríguez, deputado de En Marea no Grupo Mixto, sostivo que nesta situación "excepcional e de importancia", fose oportuna a presenza de Feijóo. "A Mariña non lle merece a pena (ao presidente), parécenos mal que se esconda no telexornal e non dea a cara ante a cidadanía", lamentou Rodríguez, quen insistiu en que "hoxe (por este xoves) o presidente tiña que estar aquí e non buscar desculpas".

"RECLAMAN MINUTOS PENSANDO NA CAMPAÑA". Como única voz que sustenta ao Goberno galego, Miguel Tellado respondeu ao resto de portavoz, non sen antes defender o "apoio" dos populares á factoría de Alcoa. "Reclaman minutos de televisión pensando na campaña electoral, pero Galicia é moito máis que os partidos e as vaidades de determinados políticos, que cre que facer política é servir ao seu ego", achacou o popular.

Ademais, o dirixente popular lembrou que antes de que a oposición pedise a comparecencia de Feijóo, o propio Francisco Conde fixera a solicitude propia, unha hora antes no rexistro da Cámara. Tamén defendeu que o presidente da Xunta reuniuse co comité de Alcoa o 20 de maio, ante as críticas da oposición por non facelo na última semana, desde o anuncio de peche.

"De porse a camiseta de Alcoa e de defender a Pedro Sánchez non se come", sinalou en alusión á oposición Tellado, quen se dirixiu a Gonzalo Caballero para reprocharlle que "defenda" ao Goberno central: "o seu problema é que non ten criterio, só un criterio partidista que o inhabilita para a defensa dos intereses xerais".

O deputado popular tamén acusou os socialistas de "lavarlle a cara a Pedro Sánchez" e arremeteu contra o resto dicindo que están "atrapados en contradicións e mentiras". Paralelamente, defendeu que no Goberno de Feijóo non importa quen fale porque é un executivo "solidario e unido", algo que asegurou non ocorre no que dirixe Pedro Sánchez e os seus socios, de Unidas Podemos, cos que o "apoian gratuitamente", en referencia ao BNG

CHAMADAS AO SILENCIO. No pleno, tamén tivo que intervir o presidente da Cámara, Miguel Santalices, para acougar unha discusión entre a deputada Luca Chao e a popular Paula Prado, enfrontamento que non é a primeira que ocorre no hemiciclo galego entre elas.

Aínda que a orixe da discusión non chegou a ser entendible desde os micrófonos habilitados, nin polo propio Santalices, o presidente da Cámara chamou ao "silencio" en varios ocasión e pediu calma, que é o que "demanda a sociedade" nun momento como leste. A discusión, na que tamén interveu o portavoz do Grupo do PP, Pedro Puy, terminou despois de que Santalices chegase a ameazar con actuar como no "colexio", é dicir, "separando" no espazo máis a ambas as deputadas.