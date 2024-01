La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha tachado de "carta a los Reyes Magos" y de "gran irresponsabilidad" la petición de la Xunta de Galicia al Gobierno solicitando "hasta un submarino" para hacer frente al vertido de pellets, "tres veces más que para el Prestige".

"Estoy un poco sorprendida, no debo ser la única vista la cantidad de memes que se prodigaron ayer –por el miércoles– en las redes sociales a propósito de la petición de la Real Navy por parte de la Xunta de Galicia", ha señalado Ribera este jueves en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

Ribera critica que a Xunta lle mande "unha carta aos Reis Magos" con "ata un submarino".

Ante este "desgraciado episodio" de los pellets, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica ha criticado que la Xunta haya pasado de pedir a los alcaldes que trabajen en las playas a, "dos días después" solicitar al Gobierno "prácticamente todos los medios marinos de Salvamento Marítimo", hasta "helicópteros y un submarino".

"¿Disponibles? Totalmente disponibles. Pero oiga, hombre, no me pida tres veces más de lo que pidió en el Prestige. Los ciudadanos aprecian cuando colaboramos las administraciones pero no me diga que aquello que es útil no lo quiere y sin embargo me manda una carta a los Reyes Magos que dejaría sin cobertura al resto del país y que, probablemente tendría poca eficacia", ha insistido.

Además, ha precisado que está petición supone "una gran irresponsabilidad porque puede haber episodios que requieren un auxilio inmediato como el rescate de "migrantes en alta mar".

En cualquier caso, Ribera ha opinado que el vertido de pellets es un "episodio desgraciado" y que el Gobierno está en condiciones de "ayudar a quien lo pida", siempre "con arreglo a los protocolos y herramientas" y, en este caso, ha recordado que existe el Plan Ribera para actuar frente a episodios de contaminación marina.

Las peticiones de la Xunta: por tierra, mar y aire

La Xunta ha remitido oficialmente este miércoles al Gobierno la petición de los medios marítimos, aéreos y submarinos que necesita "para seguir luchando" contra la marea de pellets que está llegando a las costas gallegas tras el vertido del buque Toconao.

Tras la activación del nivel 2 del plan territorial de contingencias por contaminación marina accidental de Galicia (Camgal), el Gobierno gallego ha pedido "lo que queremos que se nos facliite", según ha explicado el responsable de Guardacostas de Galicia, Lino Sexto.

En la carta enviada a la Delegación de Gobierno, la Xunta solicita la intervención de cuatro buques de Salvamento Marítimo, el Don Inda, el María Pita, el SAR Gavia y el Guardamar Urania, así como otros siete barcos de intervención rápida de la clase Salvamar.

Galicia reclama también que se movilice el avión CN 235-300 Rosalía de Castro, especializado en la detección de vertidos, y dos helicópteros Helimer de Salvamento Marítimo.

Su tercera petición al Estado, detallada por Sexto en su comparecencia, es "cortar la fuente de contaminación", enviando robots submarinos hasta el lugar en el que se hundieron los contenedores, a la altura de Viana do Castelo (Portugal).

El primer aviso: "Mandé ubicación, mandé fotos, les dije a lo que olía..."

El 13 de diciembre por la tarde, después de acabar su jornada laboral, Rodrigo Fresco recibió una llamada de un cliente y conocido que había estado en la playa de Balieiros, en el municipio coruñés de Ribeira, y que había observado unos sacos con una sustancia blanca en la arena y en las rocas que inicialmente pensó que era cocaína.

Al acudir allí, este vecino de Corrubedo propietario de un local hostelero identificó que se trataba de unas pequeñas bolas de plástico que "olían muy mal, como a gasolina", y observó primero "tres o cuatro sacos", que luego, ese día, resultaron ser unos 40.

En ese momento, sobre las 16,30 horas de la tarde, fue cuando dio la primera llamada a la central del 112 Galicia. Según relata Fresco a Europa Press, la central de emergencias –dependiente de la Administración autonómica– se puso en contacto con Salvamento Marítimo –Administración del Estado–, pero que este "no podía actuar porque el mar estaba muy bravo".

Además, llamó al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, pero le remitieron a la Policía Nacional, que a su vez le redirigió a la Autonómica, que dijo "que estaba todo preparados para ir a recogerlos al día siguiente".

"Mandé ubicación, mandé fotos, les dije a lo que olía...", añade Fresco, quien también se puso en contacto con Greenpeace y con el Ayuntamiento de Ribeira, que aseguró que al día siguiente mandaría a los grupos municipales de emergencias.

Ese primer día, el 13, este hombre se puso a sacar los sacos hacia la zona de rompiente que había en el primer lugar que observó, pero "en la otra punta de la playa había más". "Aquello era un caos, en total el primer día había sobre unos 40 sacos", describe.

A la mañana siguiente regresó a Balieiros, antes de que llegaran allí las autoridades, y retomó de nuevo esta labor. En total, retiró 58 sacos de pellets de la playa.

Rodrigo Fresco se muestra sorprendido por las reacciones de las administraciones autonómica y estatal, porque "lo sabían desde el 13 de diciembre", cinco días después de que el Tocomao perdiese seis contenedores frente a las costas portuguesas.

Sin embargo, no fue hasta el 20 cuando Salvamento Marítimo notificó por vía telefónica de este suceso con el carguero a Gardacostas y la Xunta activó el plan contra la contaminación marina (Camgal) después de que el 3 de enero recibiese un correo electrónico por parte del Gobierno central.

Fresco critica la gestión por parte de ambas administraciones, que "estaban avisados desde antes", y advierte que "aquí no hay colores políticos". "Los que lo pagamos somos todos los ciudadanos", concluye este vecino de Ribeira.