Galicia vivirá un fin de semana veraniego

Galicia continuará este viernes bajo influencia anticiclónica, con una jornada soleada y calurosa en la que los termómetros rozarán los 30 grados en algunas zonas de Ourense y superarán los 20 en prácticamente toda Galicia.

Con esta situación, se esperan cielos despejados por la mañana y nieblas en comarcas del interior, con entrada de nubes altas por la tarde. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios o ligeros descensos, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso.

Los vientos soplarán del nordeste, flojos en el interior y moderados en la costa, con intervalos fuertes en los alrededores de Bares.

Y la tendencia se mantendrá al alza en los próximos días, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana absolutamente veraniego. Al menos, esas son las previsiones que manejan tanto MeteoGalicia como la Agencia Española de Meteorología.

La primera pronostica que cielos poco cubiertos o despejados en las próximas fechas, con una gran dominancia del sol y la ausencia prácticamente total de las nubes.

Los vientos del norte que se hicieron sentir a principio de semana, incluso con rachas de cierta intensidad, cambiarán de orientación, lo que se traducirá en un aire mucho más calmado.

#Galicia continuará con influencia anticiclónica.

🔹Ceo despexado en xeral☀️

🔹Presenza dalgunhas nubes no terzo norte🌤️

🔹Néboas en comarcas do interior🌫️

🔹Temperaturas máximas en ascenso📈

🔹Vento do nordés.

🔹Tranquilidade no mar (ondas entre 0 e 1 m) pic.twitter.com/PNDNxwhYF0