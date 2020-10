El Rey, en A Toxa: "El duro efecto de la pandemia debe estimularnos"

La isla de A Toxa acoge desde este jueves el II Foro La Toja-Vínculo Atlántico. En el espacio de encuentro están presentes numerosas autoridades que participarán en diversas convenciones en las que se tratará de abordar la situación de crisis gestada por el coronavirus.

Presidido por el rey Felipe VI, el encuentro contó en la inauguración con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de la República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, la ministra de Turismo e Industria, Reyes Maroto o los ex presidentes del Gobierno Mariano Rajoy y Felipe González

Antes del foro, el rey de España, Felipe VI, y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, se han reunido. Ambos con mascarilla, se han saludado con cordialidad, aunque sin estrecharse la mano, y se han felicitado de encontrarse en Galicia por la proximidad con Portugal.

El encuentro ha tenido lugar en un hotel de A Toxa y en él han intercambiado impresiones sobre la relación de ambos países y la evolución de la pandemia.

Amancio López Seijas, promotor del foro y presidente del grupo Hotusa, ha llamado a pensar en la reconstrucción que tendrá que tener lugar tras la crisis generada por el Covid.

Felipe VI inició su intervención en gallego y en portugués para agradecer su acogida al presidente de la Xunta y dar la bienvenida al presidente portugués Rebelo de Sousa "es un estímulo escucharle siempre", dijo.

El monarca se refirió al "Atlántico como parte integral de nuestra civilización y de nuestra economía". El rey también indicó, respecto a la estrategia a tomar por la alianza atlántica, que "es preciso adecuar los medios a las nuevas realidades tecnológicas".

"Contemplamos la salida de la crisis vinculada con la Covid no como un imposible regreso a como estábamos este año si no como una transformación sobre la base de economías verdes y digitales, y este impulso deberá ser en todo caso inclusivo porque no se puede desarrollar una sociedad con valores y cohesión social si falta equidad", afirmó.

"El duro efecto de la pandemia debe estimularnos a mantener el rumbo de la proyección al mercado mundial". "España asume una responsabilidad en el diseño de la arquitectura internacional del futuro con la voluntad de contribuir a la superación de esta crisis mediante la renovación y el fortalecimiento de los foros multilaterales", indicó Felipe VI.

Por su parte, Núñez Feijóo agradeció al Rey y mostró su apoyo y cariño por la monarquía, un "sentimiento compartido por el pueblo gallego".

El presidente de la Xunta incidió en que "no olvidemos que es importante defender una postura pero también es fundamental no perder la conexión con el resto". "Estamos en una situación inédita debido a la pandemia, este foro es como un faro que arroja luz e ilumina la costa en un momento como este".

En referencia a Rajoy y a Felipe González, Núñez Feijóo aseguró que estamos ante "una oportunidad de analizar lo que sucede a la luz de la experiencia". "Estas jornadas para el diálogo, un lugar para el encuentro y el entendimiento".

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha afirmado que "la pandemia ha demostrado el fracaso del multilateralismo".

"Fallamos cuando decidimos actuar solos". "Que salgamos de esta crisis va a depender de la colaboración internacional, del papel de las organizaciones mundiales, de nuestra capacidad de dar respuesta pero sobre todo del cuidado de la salud y la vida", ha insistido.

"Lo más importante ahora mismo es resolver la emergencia inmediata: la defensa de la vida y la salud", ha apuntado.

El evento va a congregar durante tres días a cargos políticos, empresarios y otras personalidades para reflexionar sobre cómo afrontar la reconstrucción ante el impacto de la crisis sanitaria. La clausura tendrá lugar el sábado con la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También van a participar los exjefes del Ejecutivo Felipe González y Mariano Rajoy.