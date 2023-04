El rey emérito planea navegar este año en Sanxenxo durante varios fines de semana

Juan Carlos I planea acudir a Sanxenxo no solo en una ocasión este año, sino en varias más allá del mes de abril, para participar, en la medida de lo posible, en todas las regatas de la Copa de España 6 metros que se celebren a partir del mes de junio. Así se lo comunicó a su entorno en el municipio que, además de confirmar a Diario de Pontevedra que todo está dispuesto para que el rey emérito llegue a Sanxenxo la próxima semana, casi un año después de su última visita, cuenta con que asista también a otras pruebas incluidas en el calendario del circuito, que se disputarán en Sanxenxo hasta finales de noviembre.

En este sentido, tal y como publicó este periódico el pasado mes de marzo, fuentes próximas a Zarzuela ven como una "alta probabilidad" que Juan Carlos I acuda al municipio entre los meses de junio y julio. Cabe recordar que, como adelantó Diario, la posibilidad de una visita del rey emérito en el mes de mayo quedó descartada al coincidir con período electoral en Galicia. Las mismas fuentes manifestaron entonces que los meses de abril, junio y julio, concentraban la posible primera visita del rey emérito al municipio en 2023.

Para los meses de junio y julio el calendario deportivo de la regata en la que Juan Carlos I participará junto a la tripulación de su barco, el Bribón, el próximo fin de semana (22 y 23 de abril), tras llegar previsiblemente al municipio el miércoles 19, incluye varias pruebas náuticas del mismo circuito durante los fines de semana del 9 al 11 de junio y del 7 al 9 de julio, dos períodos en los que el rey emérito podría volver a hacer acto de presencia en Sanxenxo, tras despedirse el próximo día 23, según las previsiones. También existen altas probabilidades de que acuda a la sexta regata del circuito, que se disputa entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre. Cabe recordar, que en anteriores ocasiones el rey emérito ya había participado en otras regatas coincidentes con el mes de octubre en el municipio.

Rueda afirma que "no hay confirmación oficial" y Telmo Martín asegura que la villa está "encantada" de recibir al emérito

A pesar de que la noticia de la llegada del rey emérito a Sanxenxo por segunda vez desde su retiro a Abu Dabi (Emiratos Árabes) en 2020 por presuntas irregularidades financieras, se mediatizó en las últimas horas, y de la confirmación extraoficial de su entorno cercano, todavía no existe ninguna declaración oficial que confirme su llegada el próximo día 19. En esta línea se expresó este martes desde Sanxenxo el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que aseguró que "no puedo confirmarlo, para nada, no tengo ninguna confirmación oficial", manifestó ante los medios. A pesar de ello, aseguró, "si finalmente fuera así es una buena noticia para la promoción de Galicia, fuera de otros condicionantes en los que no me corresponde a mí como presidente de la Xunta entrar, pero insisto en que a día de hoy no tenemos ninguna confirmación oficial".

Rueda sí afirmó haber hablado con el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, sobre esta posible visita y manifestó que "respeto todas las opiniones, pero los gallegos somos un pueblo acogedor y nos gusta que venga la gente a visitarnos, y más cuando esta visita implica una promoción importante, como ya vimos el año pasado, de una villa que es uno de los principales destinos turísticos de Galicia y de España. Creo que el rey emérito tiene derecho a venir aquí y desde luego puede hacerlo", dijo. En este sentido, manifestó que, aunque la visita coincide con el período previo a las elecciones, "desde el punto de vista de la campaña electoral" la visita no afectará.

Por su parte, Telmo Martín, aseguró que la villa está "encantada de recibir" al rey emérito "cada vez que elige venir a Sanxenxo", y que "lo importante es que lo pase bien, se relaje y descanse" ya que, afirmó, "estaremos a disposición de lo que quiera". En este sentido, no dudó en reivindicar la labor de los "los hosteleros", que "son los que reciben y cuidan a la gente", asegurando que "nos dedicamos a la industria de la felicidad y el rey viene como un ciudadano más", dijo.

El Gobierno se reafirma en que el emérito debería dar explicaciones

El Gobierno se mantiene en su postura de que el Rey emérito debería dar explicaciones a los españoles sobre su conducta pasada pero evita pronunciarse sobre la intención de Don Juan Carlos de visitar España por segunda vez la próxima semana, una cuestión que enmarca en el "ámbito privado".

"El Gobierno ha manifestado en múltiples ocasiones su opinión respecto a los hechos que se conocieron hace tiempo sobre la conducta del Rey emérito y seguimos manteniendo la misma opinión", ha señalado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre si Moncloa cree que Don Juan Carlos debería dar explicaciones.

El PP defiende que el emérito puede regresar "cuando considere oportuno"

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha defendido que el Rey emérito Juan Carlos I puede regresar a España "cuando considere oportuno" después de que se haya conocido que estaría considerando regresar al país para participar en una regata en Sanxenxo.

"El rey puede venir a España cuando considere oportuno y cuando él considere que tiene que venir a ver a su familia o por cualquier cosa, porque es su país", ha aseverado Bendondo en una entrevista con RNE, recogida por Europa Press.

El también coordinador de campaña del PP ha asegurado que "esto no es un debate político" y ha insistido en que el Rey "es libre" de regresar a España cuando considere.

Revilla insiste en que el rey emérito "pida perdón" en su visita a Sanxenxo

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha insistido en que el rey Juan Carlos I debe "pedir perdón" y "repatriar la cantidad de dinero que tiene fuera" para "reconciliarse con los españoles" en su próxima visita a Sanxenxo la próxima semana.

"Que venga no creo que le haga ningún favor a la institución", ha señalado Revilla a preguntas de los medios de comunicación tras el sorteo de la Copa del Rey de balonmano en Santander.

El presidente cántabro ha lamentado que el rey emérito "ha sido un fraude y una decepción horrible" para él tras conocer "sus tropelías y sus dineros fuera". "Cómo no va a defraudar", ha subrayado.

"La única manera, lo he dicho tres veces, de reconciliarse con los españoles sería venir de verdad a pedir perdón y repatriar la cantidad de dinero que tiene fuera", ha insistido.

Arrimadas cree que "preocupan mucho más los violadores que salen a la calle que los paseos de Juan Carlos I por España"

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha asegurado este martes durante una rueda de prensa en el Congreso que a la ciudadanía española le "preocupan mucho más los violadores que están saliendo a la calle" en aplicación de la conocida como ley del 'sólo sí es sí' "que los paseos que se pueda dar por España Juan Carlos I".

La portavoz de la formación naranja ha restado importancia a la vuelta temporal del ex jefe del Estado, a quien el Gobierno insiste en pedir explicaciones por sus conductas pasadas, y ha hecho hincapié en que "la excarcelación de decenas de violadores" crea "mucha más intranquilidad" de la que pueda generar "el rey emérito paseándose por España".

Tampoco ha querido abundar en el asunto la secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso, Isaura Leal, quien ha señalado que el PSOE siempre ha sido "enormemente respetuoso con la Familia Real", desde "la lealtad a la Corona y al Rey Felipe VI". "Nada más que decir en torno a esa posible visita", ha zanjado.

También se ha preguntado por este particular a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien ha expresado su "máximo respeto" a las decisiones que tome Juan Carlos I porque, a su juicio, "es un ciudadano español que puede volver y venir a su país cuando lo considere oportuno".