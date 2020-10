El mundo se reinventa estos días en A Toxa. Ni la pandemia ni la ciclogénesis que afectó este jueves a la isla gallega impidieron que se inaugura la segunda edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, un lugar de reflexión entre personalidades internacionales para "repensar el futuro" y analizar los caminos de la reconstrucción en la era post-covid, que pasa, entre otras cuestiones, por repensar el modelo económico, que necesariamente debe caminar hacia uno más verde, más digital y más inclusivo.

Ese fue el mensaje que lanzó el rey Felipe VI, que presidió la apertura del foro junto al titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de la República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa; la ministra de Turismo e Industria, Reyes Maroto; o los ex presidentes del Gobierno Mariano Rajoy y Felipe González, así como representantes del mundo empresarial de ambos países.

Felipe VI eligió Galicia para su primera aparición pública después de la polémica suscitada por su ausencia en la entrega de despachos judiciales en Cataluña. Y lo hizo con una intervención en gallego y en portugués: primero para agradecer la acogida del presidente de la Xunta y después para dar la bienvenida al presidente portugués Rebelo de Sousa y manifestar públicamente su admiración.

El monarca se refirió al "Atlántico" como "parte integral de nuestra civilización y de nuestra economía" y apeló a la cooperación de ambos países a la hora de afrontar la reconstrucción del tejido social y empresarial tras el impacto de la pandemia.

Para ello, apostó por un modelo económico que tenga en cuenta el cambio climático o las nuevas tecnologías. "Contemplamos la salida de la crisis vinculada con la covid, no como un imposible regreso a como estábamos este año si no como una transformación sobre la base de economías verdes y digitales y este impulso deberá ser en todo caso inclusivo porque no se puede desarrollar una sociedad con valores y cohesión social si falta equidad", manifestó.

El foro continúa este viernes con nuevas mesas de trabajo y un debate entre Rajoy y Felipe González. El sábado lo clausura Pedro Sánchez

En este marco, Amancio López Seijas, promotor del foro y presidente del grupo Hotusa, llamó a pensar en la reconstrucción que tendrá que tener lugar tras la crisis generada por el Covid.

Por su parte, Núñez Feijóo agradeció al Rey y mostró su apoyo y cariño por la monarquía, un "sentimiento compartido por el pueblo gallego". El presidente de la Xunta incidió en que "no olvidemos que es importante defender una postura pero también es fundamental no perder la conexión con el resto". "Estamos en una situación inédita debido a la pandemia, este foro es como un faro que arroja luz e ilumina la costa en un momento como este".

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmó que "la pandemia ha demostrado el fracaso del multilateralismo". "Fallamos cuando decidimos actuar solos". "Que salgamos de esta crisis va a depender de la colaboración internacional, del papel de las organizaciones mundiales, de nuestra capacidad de dar respuesta pero sobre todo del cuidado de la salud y la vida", ha insistido.

"Lo más importante ahora mismo es resolver la emergencia inmediata: la defensa de la vida y la salud", apuntó.

► Lee la información completa en la edición impresa de este viernes de El Progreso