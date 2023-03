Ingresa en prisión el detenido por reventar con una hoz el portal de su ex en Santiago

La imagen no puede ser más amenazante. Una sombra negra blande una hoz en medio de la noche. En un momento dado, la siniestra figura, que resultó ser un varón, arremete con la herramienta contra los cristales de un portal con la aparente intención de entrar. Logra fracturar los vidrios pero, por suerte, no su objetivo: su ex, residente en ese inmueble.

La estremecedora escena tuvo lugar esta semana en Santiago, de madrugada, y más allá de su teatralidad se saldó sin consecuencias, aparte de unos vidrios rotos cuya factura pasarán al condenado incardinada en un delito de daños. Lo importante es que el varón no logró acceder a su expareja, bien porque no estaba en casa, bien porque la Policía llegó antes de que pudiese perpetrar acción alguna, sea cual fuere su intención.

Y aun en el supuesto de que no pretendiese causar daños físicos, lo que hizo se considera una amenaza. Así, fue arrestado por un delito de violencia de género, además de uno de daños, a la espera de que la investigación arroje nuevos datos que podrían incorporarse a la causa.

Los hechos ocurrieron de madrugada, aunque no tan tarde para que los vecinos estuviesen durmiendo. De hecho, uno de ellos grabó las imágenes desde su domicilio, al otro lado de la Rúa Quiroga Palacios, y pudo llamar a la Policía, de ahí que los agentes se personasen rápidamente en el lugar poniendo freno a cualesquiera que fuesen las pretensiones del hombre, que según un testigo no solo iba armado con una hoz: "Ademais do fouciño, levaba unha macheta e un machete".

"O home buscaba a exparella e estivo timbrando, pero como non lle abrían empezou a tomper o portal", cuenta el mismo vecino a las cámaras de la TVG.

LA JUEZA LO ENVÍA A PRISION

El arrestado pasó este sábado a disposición judicial y la jueza de guardia decretó su traslado a la cárcel como supuesto autor de un delito de violencia machista.