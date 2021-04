Las reuniones de personas no convivientes en domicilios volverán a estar permitidas en Galicia a partir de la madrugada del viernes al sábado, fecha a partir de la cual también dejará de estar prohibido compartir vehículo entre personas que no residan juntas. Así lo ha anunciado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesañana, en la rueda de prensa celebrada este miércoles tras el comité clínico.

De este modo, Galicia vuelve al esquema previo a la Semana Santa, durante la cual estuvieron limitados los encuentros de personas que no conviven juntas a que se produjesen en el exterior. Así, podrán celebrarse reuniones de no convivientes en domicilios hasta un máximo de cuatro personas. En exteriores, el máximo seguirá siendo de seis personas por encuentro.

Comesaña también anunció que los cambios en los niveles de restricciones de algunos concellos anunciadas en la noche del martes entrarán en vigor a partir de este jueves, y no del viernes, como se había anunciado en un principio.

El comité ha establecido el nivel máximo de restricciones para A Pobra do Caramiñal y O Grove, mientras que otros seis municipios quedan en nivel alto (incluidos A Pobra do Brollón y Rábade), once en el medio (entre ellos, Sanxenxo, Meis, Cangas, Gondomar, Moaña y Baiona) y el resto en medio bajo.

El conselleiro de Sanidade, quien especificó que la situación epidemiológica de Galicia se encuentra "estabilizada" aunque todavía hay zonas que "preocupan", anunció que ya se han administrado 588.893 dosis de la vacuna contra el covid-19, 112.258 de las cuales fueron con la fórmula de AstraZeneca, 43.693 de la de Pfizer y 39.652 de la de Moderna.

En la rueda de prensa tras la reunión del comité clínico, García Comesaña también ha asegurado que se continuará con las vacunaciones masivas de estos días según lo previsto, después de haber iniciado el martes la de las personas entre 60 y 65 años con las dosis de AstraZeneca, con 13.000 vacunados, de entre unos 18.000 citados.

Entre los mayores de 80 años, se ha vacunado a 203.596 personas, el 87% del total de esta franja de edad. Comesaña espera que en los próximos días se llegue al 90%. Además, un 2,63% de este grupo de población –alrededor de 6.000 personas– han rechazado ser vacunado.

Al margen del rechazo a ser vacunados, entre un 7 y un 8% de las personas de otros grupos no han recibido la vacuna cuando han sido citados "ben por non poder desprazarse, ou por outros motivos xustificados". El Sergas volverá a llamar a estas personas y, en el caso de que no puedan acudir al centro de salud, se desplazará un equipo a los domicilios.

La Xunta ha activado el teléfono 881 00 20 21 para que los mayores de 80 años puedan resolver dudas o solicitar información sobre su cita de vacunación. Esta nueva herramienta se ha articulado a través de una instrucción que también servirá para incluir en el proceso de vacunación a las personas "sen recoñecemento do dereito a protección da saúde".