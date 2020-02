El reto de pasar de puntillas por la vida: 20 consejos de Sogama

Toda acción tiene su consecuencia. Y partiendo de esta premisa, la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) acaba de lanzar un manual didáctico con una veintena de consejos que contribuyen a concienciar a los gallegos sobre la importancia, precisamente, de medir sus acciones para evitar que desemboquen en consecuencias indeseadas. En concreto, apela a la necesidad de rebajar la huella ecológica humana en un planeta por el que, si se habla de medio ambiente, siempre es mejor pasar de puntillas.

El concepto de huella ecológica es una forma de medir el impacto ambiental del ser humano en los distintos ecosistemas, un indicador ecológico clave para medir la sostenibilidad de las actividades humanas, evaluando su impacto sobre la naturaleza. De hecho, analiza desde grandes agresiones como la industria hasta pequeños gestos como dejar un cargador de móvil enchufado sin utilizar. Todo, cualquier acción, por pequeña que sea, impacta en la Tierra.

Y ahí es donde quiere indicir precisamente Sogama, en esas pequeñas rutinas diarias que, con pequeños cambios, pueden suponer un gran avance ambiental. La publicación de los consejos en este momento tampoco es casual, ya que Galicia todavía está inmersa en periodo de rebajas comerciales y algunos de esos consejos se orientan, precisamente, a un consumo responsable. Y todo para lograr que 2020 sea un año "redondo y circular".

Los 20 consejos de Sogama

1. Compra con cabeza. En tiempo de rebajas no se trata de comprar por comprar sino de adquirir lo que necesitamos y a un precio más asequible. No te dejes llevar.



2. Ojo a los caprichos. ¿Realmente necesitas ese objeto o esa prenda con la que te has encaprichado? Es mejor reflexionar y evitar que los impulsos nos guíen.



3. No acumules cosas. No acumules aquello que sabes que no vas a usar: otras personas le sacarán provecho. Además, casi todo puede tener una segunda vida.



4. Aprovecha el agua. Cinco minutos de ducha son 100 litros, más que suficiente. Utiliza reductores de consumo en los grifos y usa el agua de cocinar para regar.



5. Ahorra energía. Siempre que puedas usa bombillas de bajo consumo, cuya oferta es cada vez mayor y más asequible. ¡Y apaga siempre las luces si no estás!



6. Desenchufa todo. Desenchufa los cargadores y no dejes los electrodomésticos en modo ‘stand by’ ya que siguen consumiendo electricidad si están conectados.



7. Temperatura OK. La calefacción no debe superar los 25 grados en invierno y el aire acondicionado no debe bajar de 23 en verano. El resto es despilfarrar.



8. Camina o pedalea. Aparca la pereza! Caminar y pedalear para ir al trabajo o a comprar es bueno para la salud y el planeta. Y si no puedes, usa transporte público.



9. Comparte coche. Reduce siempre el uso del coche particular o incluso compártelo con otras personas para disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera.



10. Compra ecológica. Prioriza la adquisición de artículos producidos bajo criterios ecológicos y sociales, y los comercializados a granel. Y lleva tu bolsa al mercado.



11. Mercados locales. Comprar productos de temporada y en mercados locales reduce el CO2 porque hay menos transporte. Y además son más sabrosos y sanos.



12. Menos procesado. Reduce el consumo de alimentos procesados: requieren grandes cantidades de auga y energía para elaborarse y son menos sanos.



13. Haz tu comida. Cocina siempre que puedas porque los platos precocinados suelen generar más desperdicios, necesitan más recursos y no son saludables.



14. No tires alimentos. Malgastar comida tiene enormes consecuencias ambientales, económicas y sobre todo sociales: con gente pasando hambre es inmoral.



15. Menos embalaje. Evita aquellos productos excesivamente embalados con plástico y, si lo llevan, procura que sea de material ecológico o biodegradable.



16. Guerra al plástico. Usar y tirar es cosa del pasado y la ley así lo recoge ya. Evita vajillas y menaje de plástico y usa botellas de cristal o termos para tus bebidas.



17. Fin de las pajitas. ¿Sabes que una pajita tarda cientos de años en desaparecer del planeta? Si las usas, elige las de papel o incluso las de materiales comestibles.



18. Las tres erres. Ten siempre presente, en tu día a día, el mandamiento básico de la gestión sostenible de las tres erres: reduce, reutiliza y recicla.



19. Piensa en circular. Sácale la máxima rentabilidad a los productos que utilizas en tu día a día: con pequeños gestos protegerás el entorno y ahorrarás dinero.



20. Toma conciencia. El consejo más importante de todo es tomar conciencia de una realidad: toda acción particular tiene una consecuencia para el planeta.