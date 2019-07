Retiran que Causa Galiza pertenezca a grupo armado pero no la acusación de enaltecimiento

El juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha retirado que Causa Galiza pertenezca a un grupo armado pero mantiene no obstante la investigación por enaltecimiento del terrorismo y da traslado al Ministerio Fiscal, -también a todas las acusaciones personadas-, para que en el plazo de diez días se interese la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento del caso.



El auto, con fecha del pasado 1 de julio y al que Efe ha tenido acceso, achaca a esta organización actividades, fundamentalmente por sus mensajes, como las que plantean en el Día da Patria Galega cada 25 de julio, en el Día da Galiza Combatente que festejan todo 11 de octubre y en el Día Internacional de los Presos Políticos del 17 de abril.



De las nueve personas a las que salpica esta causa se aporta un detallado currículum en el que figura la presencia de la mayoría de ellos en eventos como "Moncho Reboiras, 40 anos de Luita Independentista" o en el homenaje a los "Mártires de Carral", así como material intervenido con leyendas del estilo "Defender a terra nom é delito" o "Liberdade presos políticos" e, igualmente, diversas actas de reuniones.



En la resolución se hace mención asimismo a la "multimilitancia" que ejercen, con especial atención al colectivo Ceivar, que se define como órgano popular anti-represivo y del cual se escribe que desempeña un papel "dentro del entramado de apoyo" a Resistencia Galega dado que "define, controla y apoya" la acción de su Colectivo de Presas y Presos Independentistas Galegos (CPIG).



Asimismo, consta que estas personas habrían intentado formar una coordinadora independentista, hecho que no llegó a fructificar; que tratan de "socializar la supuesta condición de prisioneros políticos" y que tienen una presencia activa en las convocatorias relacionadas con el "independentismo radical gallego", así como relación con otras agrupaciones "del ámbito del independentismo radical y violento a nivel nacional".



Todos ellos fueron detenidos en el marco de la denominada operación Jaro, el 30 de octubre de 2015, tras la cual la AN decidió suspender cautelarmente las actividades de Causa Galiza, hasta diciembre de 2016, cuando se levantó tal medida y recuperaron el estatus legal.



Causa Galiza ha expuesto en un comunicado que, bajo su criterio, con el mencionado fallo "se desmonta el montaje policial perpetrado en 2015" cuando fueron acusados de "formar parte de una organización terrorista y constituir el brazo político" de la misma.