La resurrección de Pistón

El martes santo, cinco días antes de la resurrección de Jesucristo, tuvo lugar la del perro Pistón. De la suya, además, hay evidencias en vídeo. Se ve cómo su dueño, el particular Judas de esta historia, traicionó a su mascota de la forma más vil: arrojándola desde uno de los viaductos de más altura de toda Galicia, el de O Viñao, sobre la AG-53. Fue una caída de 100 metros a la que el can sobrevivió en lo que no se puede tildar con otro término que no sea el de milagro.

La única explicación a estos asombrosos hechos, que demuestran que los perros también pueden tener más de una vida, es que "un árbol amortiguó la velocidad de caída y que esta se produjo finalmente en el agua", explicaron a AGN fuentes de la comandancia de la Guardia Civil de Ourense, quienes hasta creerse lo que veían sus ojos tuvieron que corroborar una y otra vez que el propietario del coche grabado por las cámaras de la autovía era el mismo que aparecía en el microchip del animal, un dispositivo en el que, a partir de ahora, bien podría figurar el 4 de abril de 2023 como fecha de nacimiento. Ese fue el día en el que Pistón volvió a nacer, para quien no crea en la resurrección.

El responsable de lo ocurrido es un desalmado que no merece el calificativo de vecino que le atribuye la Benemérita en su atestado, donde figura que mora en O Carballiño. También al caso se le queda corta la terminología oficial de maltrato animal, para pasar directamente a la de brutalidad.

No hay duda de que la intención de este energúmeno era asesinar a su perro y que, además, actuó con nocturnidad —el suceso se produjo de madrugada— y con la alevosía que buscó eligiendo uno de los mayores viaductos de toda la comunidad para perpetrar lo que en el 99% de las veces hubiera sido un crimen.

Y es que el viaducto de O Viñao es una obra de arte de la ingeniería de caminos que en su día causó retrasos en la puesta en marcha de la autovía debido a su complejidad, precisamente derivada de su altura, factor que pudo haber influido en la macabra elección de este puente por parte del dueño del perro. Para tomar consciencia de lo que son 100 metros basta mencionar que, caminando a una velocidad de paseo, se tardan tres minutos en recorrerlos.



SOLO CON HERIDAS. Esta comparación hace más inexplicable si cabe la supervivencia de este perro de raza grifón, que saldó la caída con solo "una herida en una pata delantera", según comunica la Guardia Civil. De hecho, tal fue la conmoción que causaron los hechos, que varios agentes del puesto de O Carballiño están "planteándose la adopción" de Pistón, que ahora se encuentra en una clínica veterinaria para recuperarse de su lesión en una pata y a la espera de que los juzgados de la villa del pulpo diriman su custodia.

Con quien bajo ningún concepto volverá el animal, para su fortuna, es con su antiguo dueño, que acabó detenido en los calabozos del puesto de O Carballiño, donde tuvieron que cruzárselo varios agentes que participaron en el rescate del cánido. Sobre si recibirá un castigo justo por lo que hizo existen dudas. Podrían caerle dos años de prisión si hubiese matado a su perro, pero como este sobrevivió, aunque fuese de milagro, es probable que su tentativa de asesinato animal se salde con una multa y no pise la cárcel, plasmada sobre los folios del juzgado como un caso de maltrato animal.



PELIGRO VIAL. Los hechos son un atentado contra la cordura se miren por donde se miren. También desde el punto de vista de la seguridad vial, ya que el dueño de Pistón estacionó su vehículo en un puente que no solo es uno de los más altos de Galicia; también uno de los más peligrosos debido a que traza una curva de casi 90 grados, cercana a los límites permitidos en este tipo de infraestructuras, que se observa en la fotografía que acompaña a estas líneas.

El viaducto de O Viñao, con su pronunciada curva, captado por la cámara que permitió alertar de los hechos. GUARDIA CIVIL DE OURENSE

Allí, y sin iluminación alguna en mitad de la noche más que la de los faros de su coche, estacionó el individuo con el que Pistón tuvo la desgracia de convivir. El riesgo de colisión, pues, fue más que evidente, aunque en principio no va a haber investigación por esta vía.



SENDERISTAS. Todo lo anterior se supo gracias a las cámaras de seguridad. De hecho, fue un operario del sistema de videovigilancia de la AG-53 quien dio la voz de alarma al comunicar a la Guardia Civil de Ourense que el pasado «martes por la noche se ve como un hombre lanza un bulto al vacío en el viaducto de O Viñao». «Comprobadas las imágenes» por los agentes, constatan que «el bulto es un perro», por lo que inician un rastreo bajo el puente que cristalizó a los dos días, Jueves Santo, cuando un grupo de senderistas llama para denunciar que hay un perro herido y abandonado. Era Pistón, tras haber resucitado.