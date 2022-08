Un restaurante de Castrelo de Miño echa a una familia por comentarios xenófobos a un trabajador

El restaurante Parque Náutico de Castrelo de Miño (Ourense) tuvo que echar a una familia de su terraza el pasado sábado por la noche por vertir "comentarios xenófobos" de uno de sus integrantes hacia uno de los trabajadores.

"¿Echamos a una familia de la terraza por comentarios xenófobos hacia un compañero? Echamos". Así lo relata en Twitter el propio perfil del negocio, que insiste en que su empleado, de nacionalidad marroquí, "merece todo el respeto, como los demás".

Este restaurante, que colgó en redes sociales la factura que dejaron a deber estos comensales, reconoce que no se arrepiente de haber perdido los 13,70 euros que costaron sus consumiciones.

Botamos unha familia da terraza por comentarios xenófobos cara un compañeiro?

Botamos.



O Moha merece todo o respecto, coma os demais.



Perdemos 13,70 €? Non.



E cando Xefe recolleu as bebidas da mesa do impresentable, sen erguer a voz nin unha vez, as mesas do redor aplaudiron. pic.twitter.com/XXrprXiVT5