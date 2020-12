Nove residentes do Asilo de Vilalba reciben a alta

O número de usuarios de residencias de maiores de Galicia infectados por coronavirus descende de novo este xoves até situare en 392, 19 menos que 24 horas antes. A baixada débese, principalmente, ás altas de usuarios en tres dos centros máis afectados pola pandemia, aínda que se detectou un novo brote que afecta á residencia DomusVi Vigo, que pasa de ter un positivo a seis.

Así figura no balance diario que este mércores difundiu a Consellería de Política Social, que contabiliza un total de 392 usuarios de centros de maiores contaxiados. O cómputo incorpora o cinco novos casos detectados na DomusVi Vigo e outros dous positivos entre os residentes da San Salvador de Guntín.

Por contra, nas últimas horas producíronse 23 altas ao negativizar en proba PCR. Nove delas corresponden a usuarios de Asilo de Vilalba, que deixa de ser o centro máis afectado pola pandemia ao pasar a ter 106 residentes contaxiados mentres que Vila do Conde de Gondomar ten a 110.

Ademais, tamén presentan altas o centro de maiores de DoralResidencias en Mos con 5, mesmo número de usuarios que deron negativo na residencia Ballesol de Vigo. Na San Salvador de Guntín son tres os usuarios que reciben o alta e no CRAPD Vigo I, un.

A estas altas hai que engadir un usuario de DomusVi Ribadumia que deixa de contabilizar no cómputo global por causar baixa no centro e as dúas persoas falecidas nas últimas horas que procedían de residencias: un home de 75 anos do CRAPD Vigo II e unha muller de 86 da Residencia Bo día Sagunto de Nigrán.

Así as cousas, Vila Do Conde de Gondomar é agora o centro con máis casos entre os seus usuarios cun total de 110. Supera así a Asilo de Vilalba, que co nove altas concedidas nas últimas horas pasa a ter 106 residentes con coronavirus activo.

Así mesmo, a residencia Pontevedra de Vilaboa conta con 41 maiores infectados, San Antonio de Beariz ten este martes 27 usuarios que deron positivo, mentres que San Salvador de Guntín ten agora 17 casos. En DoralResidencias hai 16 positivos, en DomusVi Ribadumia, 15, e en Soremay de Pontevedra, 14.

Pola súa banda, tamén contan con múltiples casos na San Cibrao de Cervo (12), en CRAPD Vigo II (7), DomusVi Vigo (6), no Apartamento Tutelado San Antonio de Beariz (5) e en Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume (4).

Con dous casos están Nosa Señora dúas Miragres de Barbadás mentres que teñen un caso a residencia de maiores Caranza-Ferrol, a DomusVi Ferrol, a San José de Narón, a DomusVi de Monforte, os Irmáns Prieto do Carballiño, Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia, Nosa Señora Valvanera de Cambados e a Ballesol de Vigo.

176 TRABALLADORES

En canto aos traballadores destes centros con coronavirus, o cómputo total sitúase este xoves en 176, 14 menos que 24 horas antes despois de retirarse da listaxe 15 empregados que recibiron o alta por dar negativo e sumarse un novo contaxio procedente do cadro do centro San Salvador de Guntín.

As altas corresponden aos centros Sanitas da Coruña (1), Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume (2), DomusVi Chantada (1), San Salvador de Guntín (1), Nosa Señora dúas Miragres de Barbadás (5), Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia (1), San Cosme de Rubiá (1), Monte Tecla da Guarda (1), residencia Paz e Ben de Tui (1) e DomusVi Vigo (1).

Deste xeito, os centros con máis traballadores contaxiados son a residencia Vila do Conde de Gondomar, con 22; Asilo de Vilalba, con 21; Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume, con 14; e a residencia Pontevedra de Vilaboa, con 14.

CENTROS DE DISCAPACIDADE

Pola súa banda, nos centros de discapacidade galegos rexístranse un total de cinco usuarios diagnosticados de covid, un menos que o día anterior ao negativizar un residente en DoralResidencias de Mos.

Así as cousas, o seis usuarios de centros de atención á discapacidade atópanse en DoralResidencias de Mos (4) e no centro do Imserso en Bergondo (1).

Pola súa banda, o cómputo dos traballadores destes centros con coronavirus mantense en nove: seis en DoralResidencias de Mos e un en Souto de Leixa de Ferrol, San Vicente Paúl de Lugo e a residencia de Chapela.