As residencias poden ampliar a tres as visitas sen ter o 100% dos usuarios vacinados

As residencias galegas poden ampliar a tres as visitas semanais aos seus usuarios sen necesidade de que "o 100%" das persoas que residen nas mesmas e dos seus traballadores recibisen a vacina completa contra a covid-19. Así o ratifica unha carta remitida por correo electrónico aos directores dos centros xeriátricos da Comunidade despois de que o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, anunciase unha "desescalada gradual" que tamén afecta as residencias.

En concreto, Feijóo trasladou que, desde este mércores, as residencias de maiores e os centros de atención á discapacidade de Galicia que leven máis de 10 días inmunizados poderían iniciar á desescalada, de forma que cada usuario podería pasar a recibir até tres visitas á semana e con dous familiares de referencia.

Na carta remitida aos centros con data de 16 de febreiro, que asina o director xeral de Atención Integral Sociosanitaria, Antonio Acevedo, ratifícase que haberá estas tres visitas, con dúas persoas de referencia e unha hora de duración. Pero tamén se clarifica outra cuestión, que "non é necesario que o 100% dos residentes e traballadores estean vacinados" para que se implante esta medida.

Fontes da Consellería de Política Social trasladaron a Europa Press que o obxectivo, fundamentalmente, é evitar que por un caso puntual —por exemplo, o dunha persona que acaba de ingresar— se penalice a toda a poboación do centro, que pode ver incrementadas as visitas dos seus familiares.

EXCEPCIÓN DE MOBILIDADE. A Xunta na súa carta tamén incide noutra cuestión, en lembrar que o 'acompañamento' ás persoas maiores supón unha excepción nas restricións de mobilidade entre concellos —polo momento os 313 municipios da comunidade manteñen os seus peches perimetrales individuais—. Respecto diso, como devanditos movementos teñen que estar justificados, haberá que estender xustificantes de visitas aos familiares que así o soliciten.

A carta conclúe co recordatorio de que a desescalada nestes centros será progresiva, en función da evolución epidemiolóxica e a evidencia científica dispoñible; e, en consecuencia, até nova indicación, "manteranse as medidas de control e prevención nos centros".