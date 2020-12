As residencias de maiores galegas contabilizan 100 casos de covid-19 entre os usuarios

A Consellería de Política Social notificou este venres de Nadal o positivo por coronavirus de cinco anciáns en residencias que até o momento non contabilizaban ningún caso. En concreto, contaxiáronse tres usuarios do centro San Bartolomeu de Xove, un na residencia de Trabada e outro na de Covelo (Pontevedra).

Ademais, o brote rexistrado no xeriátrico Monte Tecla da Guarda aumenta a un total de seis positivos despois de sumarse outros dous anciáns cunha PCR positiva.

No entanto, o cómputo global de usuarios de residencias de Galicia con coronavirus descendeu a 100, unha decena menos que 24 horas atrás, debido a que tamén se deron 16 altas –13 na Soremay de Pontevedra, dúas na Pontevedra de Vilaboa e unha no CRAPD Vigo II– e faleceu un usuario do CRAPD Vigo II.

Despois destas variacións, a DomusVi Vimianzo mantense este venres como o centro que máis casos activos de covid-19 entre os seus usuarios contabiliza, cun total de 19. Seguen a esta La Saleta de San Cristovo de Cea, con 15 infectados, o CRAPD Vigo II, con outros 15, e o xeriátrico Pontevedra de Vilaboa, con 10.

Tras estas, sitúanse a Vila do Conde de Gondomar (8), Monte Tecla da Guarda (6), DomusVi Vigo (5), San Antonio de Beariz (4), o Hospital Asilo San Sebastián e San Lázaro de Ribadeo (3), a San Bartolomeu de Xove (3), a Cesantes-Redondela (3) e a Soremay (2).

Así mesmo, hai un ancián contaxiado de coronavirus en cada un dos seguintes centros: Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume, Servisenior de Brión, San Cibrao de Cervo, San Salvador de Guntín, a de Trabada, a de Covelo e o CRAPD Vigo I.

TRABALLADORES CONTAXIADOS. No que respecta aos traballadores das residencias, o cómputo global descendeu este venres lixeiramente, até os 119, despois de que recibisen a alta seis traballadores –dous en Asilo de Vilalba, dous en Soremay, un en DoralResidencias de Mos e outro en Servisenior de Brión– e que se detectasen catro positivos no cadro da San Bartolomeu de Xove.



Así, como xeriátrico co maior número de empregados contaxiados continúa o Asilo Vilalba, con 11, mentres que o resto de centros que figuran no parte de Política Social teñen menos dunha decena de traballadores afectados.

CENTROS DE DISCAPACIDADE. Pola súa banda, os centros de atención á discapacidade (CAPD) non rexistran este venres de Nadal ningún cambio, polo que se manteñen sen usuarios afectados.

En canto aos cadros destas instalacións, continúan enfermos de covid-19 dous empregados do Fogar San Rafael de Vigo, un do centro de Sarria e un en San Vicente de Paúl de Lugo, aos que se engadiron nas últimas horas un do CAPD da Coruña.