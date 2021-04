As residencias de Galicia, libres de covid-19

As residencias de Galicia están libres de contaxios de covid-19 despois de recibir o alta o último traballador positivo, feito que sucede por segunda vez na pandemia —a anterior foi en xullo do pasado ano—. Segundo informaron este venres as consellerías de Política Social e Sanidade, saíu da lista por negativizar o último caso activo nas residencias, correspondente a un traballador na residencia de Oleiros.

Por iso, a 16 de abril de 2021 non hai "ningún residente nin ningún traballador contaxiado" deste coronavirus en todas as residencias de Galicia, nin nas de maiores nin en centros de discapacidade. Fontes da Consellería de Política Social lembraron que isto xa sucedeu o pasado 22 de xullo, cando as residencias galegas quedaron sen casos de covid durante varias xornadas.

Esta situación prodúcese despois de que, durante a terceira onda do coronavirus, as residencias galegas rexistrasen un pico de 466 usuarios infectados. Isto ocorreu o 24 de xaneiro, un día antes de cumprirse o sete días necesarios desde a administración da segunda dose da vacina para xerar inmunidade, dado que este proceso arrincou de forma xeneralizada o 18 de xaneiro.

Desde o día 25, e aínda a pesar dalgúns gromos, as residencias de maiores galegas experimentaron un progresivo descenso na cifra de usuarios afectados. Así, o 27 de xaneiro, un mes despois do inicio da vacinación na comunidade galega, eran 445 os usuarios positivos, mentres que o 27 de febreiro a cifra situábase nos 50. Agora, a 16 de abril non hai contaxios.