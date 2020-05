As residencias galegas non poderán abrir a visitas este luns como estaba previsto

As residencias de maiores e de persoas con discapacidade de Galicia non permitirán visitas xa este luns, tal e como o autorizaba o protocolo do comité clínico do Servizo Galego de Saúde (Sergas), posto que o Boletín Oficial do Estado (BOE) recolle expresamente que isto é posible a partir da fase 2 da desescalada.

Con todo, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou este domingo que exporá ao Ministerio de Sanidade que estes centros poidan abrir "a mediados desta semana". No caso de que o Goberno central non o permita, a apertura posporíase ata que a comunidade entre en fase 2, o que non ocorrerá até, como mínimo, o 25 de maio.

Así o explicou o titular do Executivo galego na rolda de prensa posterior á décima videoconferencia de líderes autonómicos co presidente do Goberno central, Pedro Sánchez.

A preguntas dos medios, Feijóo tachou de "improvisación" que este sábado o BOE recollese a reapertura das visitas en residencias "soamente" para a fase 2 da desescalada, na que entrarán este luns as illas da Gomera, El Hierro e La Graciosa, en Canarias; e Formentera, en Baleares.

"Antes non estaba regulado e agora, a partir da fase 2, si está regulado", criticou o presidente galego, despois de que o seu Goberno xa tivese previsto comezar o desconfinamiento este luns de máis do 80 por cento dos centros -aqueles que levan 15 días sen casos de Covid-19 e están en municipios con baixo índice de contaxios-, con visitas de familiares unha vez por semana e con cita previa.

Agora, ao establecer expresamente a lexislación estatal que isto só é posible na seguinte fase, a Xunta dedicará esta semana a "notificar a todas as residencias os protocolos" para poder abrir o vindeiro luns "de acordo co BOE".

UNHA RESOLUCIÓN "MEDITADA". No entanto, Feijóo adiantou que tentará, durante as reunións bilaterais co Ministerio de Sanidade, que se acepte a resolución da Xunta, porque é "meditada" e "moi moi moi estrita", e que os xeriátricos poidan abrir "a mediados desta semana". "Se non nos deixan, teriamos que esperar ao día 25", avisou.

Segundo o presidente da Xunta, a súa intención de comezar o réxime de visitas desde este luns partía de que o sábado 9 de maio o BOE publicou que en fase 1, na que Galicia entrou o luns 11, se autorizaba a apertura de centros de día de atención á terceira idade, entre outras instalacións de carácter social.

"Na nosa opinión, é tanto ou máis arriscado mobilizar maiores das súas casas a centros de día e de centros de día ás súas casas que permitir unha visita a unha residencia que nos últimos 15 días non tivese ningún positivo", abordou.

Con esta postura, volveu a descartar pór unha data para a volta á actividade dos centros de día, xa que a Xunta o rexeitou para o pasado luns "por responsabilidade". Agora, falta que o comité clínico do Sergas redacte o preceptivo protocolo.

As residencias galegas non suman máis casos e rexistran 6 novas altas de maiores e 12 de traballadores Os positivos entre usuarios de centros de discapacidade repuntan levementa, até 33, ao detectarse 2 casos en DomusVi Bóveda

OS CASOS BAIXAN A 237. As residencias da terceira idade de Galicia non rexistraron novos casos de coronavirus ao longo do sábado. Así, tendo en conta que durante esta xornada houbo seis novas altas entre os maiores e outras 12 entre os traballadores, os casos activos de COVID-19 nos xeriátricos baixaron a 237.

De acordo co balance facilitado este domingo pola Consellería de Política Social, con datos actualizados a este sábado, aínda hai 131 usuarios de xeriátricos que non superaron a enfermidade, mentres que os empregados afectados son 101.

En canto ás altas de usuarios, producíronse tres no centro Caser A Zapateira, en Culleredo; dous na residencia Nosa Señora de Fátima, no Barco de Valdeorras; e outra en Divino Maestro de Ourense.

A pesar destas seis altas, aínda hai 131 usuarios co coronavirus activo. Deles, o centro Santa Teresa Jornet, na Coruña, aínda é o máis afectado con 23 casos.

Tras esta residencia, están El Portazgo, tamén na Coruña, con 12 positivos; a residencia San José Hermanitas de Ourense, con 11; a Nosa Señora da Esperanza da mesma cidade, con 9; e as residencias Caser A Zapateira de Culleredo e a DomusVi Barreiro de Vigo, ambas as dúas con 8.

TRABALLADORES DE XERIÁTRICOS. Respecto da situación dos traballadores que conforman o cadro dos xeriátricos, curáronse outros 12: 5 en Santa Teresa Jornet, dous na residencia Moledo de Vigo, dous en DomusVi Barreiro, dous en Nosa Señora de Fátima e un no centro Avós Felices, na Laracha.

Con todo, aínda son 106 os empregados coa enfermidade activa e as instalacións con maior número de casos son as de Nosa Señora da Esperanza (20), Divino Mestre (10) e Santa Teresa Jornet (10).

CENTROS DE ATENCIÓN A DISCAPACITADOS. En canto aos datos que manexa Política Social sobre os Centros de Atención a Persoas con Discapacidade (CAPD), este sábado non houbo novas altas pero detectáronse dous positivos no centro DomusVi de Bóveda, que pasa de 8 a 10 casos activos.

En total, son 33 usuarios destas instalacións -o balance do sábado contabilizaba 31- que se concentran en DomusVi Bóveda (10), no CAPD da Coruña (9), en San Rosendo de Monterrei (5), CAPD Redondela (4), Aixiña de Ourense (3) e as Vivendas Aspronaga da Coruña (2).

Por parte dos empregados dos centros, este sábado non houbo nin altas nin novos positivos, polo que continúan coa enfermidade un total de 16 que se reparten entre o CAPD de Redondela (5), o CAPD Coruña (4), a DomusVi Bóveda (3), a Monterrei San Rosendo de Pereiro de Aguiar (2), Aixiña de Ourense (1) e San Rosendo de Ourense (1).