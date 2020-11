A residencia de Guntín suma 10 usuarios e 5 traballadores contaxiados con covid

O brote rexistrado na residencia Vila do Conde de Gondomar, que este xoves suma 67 contaxios entre os seus maiores, eleva a cifra total de usuarios destes centros afectados por covid-19 na comunidade até os 457.

En concreto, segundo o parte de Política Social, este mércores detectáronse outros 67 casos de covid-19 entre os usuarios de Vila do Conde, así como un contaxio máis no CRAPD I de Vigo. Tamén se engade ao cómputo un usuario da DomusVi Monforte que fora retirado por un erro de comunicación do centro.

Así mesmo, retíranse por negativizar sete usuarios da residencia San Cibrao de Cervo, un da residencia de maiores de Monforte, un usuario da Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia e oito maiores da residencia de Salvaterra de Miño.

Con iso, o centro de maiores con máis usuarios afectados en Galicia segue sendo o Asilo Vilalba, con 117 casos activos, seguido da residencia DoralResidencias de Mos, con 100. En terceiro lugar sitúase xa a Vila do Conde de Gondomar, con 89 afectados.

A continuación, na Residencia Pontevedra de Vilaboa permanecen activos 29 casos, 22 na San Antonio de Beariz e 21 na DomusVi Ribadumia.

Con cifras moi inferiores están a residencia San Cibrao de Cervo, con 14 afectados, a Ballesol de Vigo, con 11, o CRAPD Vigo II, con 10, a residencia San Salvador de Guntín, con nove contaxios, e a vivenda comunitaria Remanso de Paz da Fonsagrada, con oito. Tanto no apartamento tutelado San Antonio de Beariz como na residencia Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume continúan cinco casos activos.

Con dous casos figuran a residencia Nosa Señora dos Milagres de Barbadás, Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia, Divina Pastora de Vilagarcía de Arousa e CRAPD Vigo I; mentres que hai un usuario afectado na residencia de Caranza-Ferrol, O Casón de Moeche, residencia San José de Narón, As Fragas de Pontedeume, DomusVi Monforte, Irmáns Prieto do Carballiño, Os Gozos de Pereiro de Aguiar, Nosa Señora Valvanera de Cambados, e vivenda comunitaria A Palmeira 4.

203 TRABALLADORES

En canto aos traballadores de centros de maiores afectados, este xoves figuran no parte 203.

Na última xornada detectáronse os contaxios de cinco traballadores da residencia San Salvador de Guntín e de 15 da Vila do Conde de Gondomar.

Así mesmo, foron dados de alta catro traballadores da residencia San Cibrao de Cervo, un da residencia de Monforte, outro da Divina Pastora de Vilagarcía, dous da residencia Monte Tecla da Guarda e tres da residencia de Salvaterra do Miño.

Con iso, os centros con máis empregados afectados son a residencia Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume, con 19, a mesma cantidade que o Asilo de Vilalba, a residencia Nosa Señora dos Milagres de Barbadás, con 18, e a DomusVi Ribadumia, con 17.

CENTROS DE DISCAPACIDADE

Finalmente, os centros de discapacidade galegos manteñen activos 30 contaxios entre os seus usuarios e 11 entre os seus traballadores. Na última xornada detectouse un novo caso nos usuarios da residencia de discapacidade de Bergondo e outro entre os traballadores da DomusVi Bóveda.

Con iso, dos 30 usuarios afectados, 18 están no San Vicente Paúl de Lugo e 10 na residencia de discapacidade que DoralResidencias ten en Mos. Hai un usuario afectado tanto no centro do Imserso en Bergondo como na DomusVi Bóveda. En canto aos traballadores, hai seis casos activos en DoralResidencias de Mos e un en cada unha das seguintes: Souto de Leixa de Ferrol, DomusVi Bóveda, San Vicente Paúl de Lugo, Santa María de Ourense e residencia de Chapela.