As reservas dos grupos sanguíneos A- e A+ atópanse baixas en Galicia

As reservas dos grupos sanguíneos A Positivo (A+) e A Negativo (A-) atópanse baixas en Galicia, mentres que as de Cero negativo (0-) e Cero positivo (0+) están normais, segundo a información facilitada este xoves pola Axencia de Doazón de Órganos e Sangue. A entidade lembra que para poder atender as necesidades dos centros sanitarios galegos son necesarias 500 doazóns de sangue cada día, polo que subliña a importancia de acudir a doar de todos os grupos sanguíneos.

Co fin de facilitar a doazón, o vindeiro luns, 11 de febreiro, desprazará unidades móbiles aos municipios coruñeses de San Sadurniño, Culleredo, Corcubión e Negreira. Ademais, enviará unidades móbiles á localidade luguesa de Monterroso —á beira do Concello— e á cidade de Ourense.

Tamén o luns haberá unidades móbiles nos concellos pontevedreses de Cuntis —praza do Concello—, Salceda de Caselas —praza do Consistorio— e Vigo —rúa Urzáiz na zona do Calvario—.