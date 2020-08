As reservas do grupo sanguíneo A+ permanecen baixas en Galicia

As reservas do(A+) permanecen baixas en Galicia, mentres que as da negativo e Cero positivo (0+) e Cero negativo (0-) atópanse normais.Así o informou este xoves a(ADOS), que lembra que os centros sanitarios para afrontar a demanda necesitan 500 doazóns de sangue cada día.O vindeiro luns, 31 de agosto, co fin de facilitar a doazón ADOS desprazará unidades móbiles ás localidades coruñesas de-barrio de Inferniño-,-fronte á Casa do Pescador-,-Rúa Vila de Negreira-,-Bembibre-.Tamén o luns ADOS enviará unidades móbiles aos municipios pontevedreses da-Praza do Campo- e-rúa Príncipe e Cabral-.Así mesmo, o día 31 haberá unidades móbiles para facilitar a doazón de sangue no concello lucense de-parada de taxi á beira do Consistorio- e en-barrio do Vinteún-.