Rescatan a un hombre que se precipitó al agua en su coche en Pontevedra

Los bomberos han rescatado en la tarde de este sábado a un hombre de unos 70 años que se precipitó al Lérez con su vehículo en el muelle de As Corvaceiras. A esta hora, los sanitarios permanecen en el lugar atendiendo al varón, que entró en parada cardiorespiratoria.

​​"Vi un tumulto de gente, aceleré y me lancé"



Tras precipitarse al agua, varias personas se tiraron al río, un policía local fue el que cortó el cinturón del conductor y un miembro de la policía nacional fuera de servicio -se encontraba con su moto acuática por la zona- el que sacó el cuerpo y lo arrastró a la orilla. Con la ayuda de dos bomberos, logró depositar al hombre sobre el muelle.



"Vi un tumulto de gente, aceleré y me lancé", dijo a Diario el agente, que ha tenido que ser atendido por los cortes que sufrió al sacar al varón por la ventanilla del turismo. "Me encontré al señor semihundido y como pude lo llevé hasta la orilla", añadió.



Bomberos y Policía Local participaron en el operativo de rescate. Una vez que el hombre fue trasladado al muelle, miembros del operativo comprobaron que no había más ocupantes en el vehículo sumergido y señalizaron la zona en la que se encuentra el coche.



Según testigos presenciales, el hombre habría estado paseando por la zona unos minutos antes de subirse al vehículo, tomar carrerilla y lanzarse en el coche al agua con las ventanas cerradas. Las mismas fuentes sostienen que alguna de las personas presentes, al intuir sus intenciones, intentó detenerlo sin éxito. Ninguno de estos extremos ha sido confirmado por el momento.