Rescatan a dous tripulantes dunha embarcación arrastrada pola corrente en Cangas

Os efectivos de Salvamento Marítimo rescataron aos dous tripulantes dunha embarcación neumática que foi arrastrada pola corrente após sufrir unha avaría cando navegaban na ría de Aldán, en Cangas.

Segundo informa o CIAE 112 Galicia, estas persoas deron a voz de alarma ao redor das 13.00 horas deste domingo, momento no que se activou o operativo de rescate.

Os tripulantes da embarcación atopábanse pescando cando comezaron a ser arrastrados pola corrente despois de sufrir unha avaría no motor.

Deste modo, o 112 trasladou o aviso a Salvamento, que mobilizou a Salvamar Mirach até o lugar para remolcar a lancha a terra xunto aos seus ocupantes, que se atopaban en perfecto estado de saúde.

DOUS SURFEIROS EN APERTOS. Ademais, en Bergondo (A Coruña) tamén se produciu outro incidente relacionado co mar este domingo. Foi na praia da Xurela, onde dous mozos que practicaban surf solicitaron axuda após verse en apertos para saír da auga.

A chamada á central do 112 produciuse ao redor das 18.00 horas do domingo. Nese momento, Salvamento mobilizou o helicóptero Helimer, aínda que este non chegou ao lugar, pois os volutarios de Protección Civil que acudiron ao areal trasladaron a emerxencias que os deportistas estaban xa fóra da auga e en bo estado.