Rescatan a tres bañistas en apuros en la playa de Vilar, en Ribeira

Tres personas, entre ellas un menor, han sido rescatadas este sábado en la playa de Vilar, en el municipio coruñés de Ribeira.

Según ha informado el 112 –que recibió los primeros avisos alrededor de las 17.40 horas–, el primero en necesitar ayuda fue el menor. Tras él, un adulto, que se echó al agua para ayudarlo, y un surfero que, con su tabla, les ofrece un punto de apoyo hasta la llegada de los rescatadores del Servicio de Guardacostas de Galicia a bordo del Pesca I.

Están conscientes y dos de ellos, el adulto y el menor, son trasladados en el Pesca I de Guardacostas al helipuerto del Hospital de O Barbanza, donde serán atendidas.

En el rescate han participado Salvamento Marítimo, Guardacostas, el Grupo Municipal de Emergencias, la Policía, la Policía Local, Protección Civil y Urgencias Sanitarias de Galicia-061.

#AXEGAInforma de 3⃣ persoas rescatadas na Praia do Vilar, #Ribeira.



Están conscientes e serán trasladadas no Pesca I de @GardacostasGal ao heliporto do Hospital do Barbanza, onde agarda persoal médico.



Finaliza, así, un rescate que reuniu aos seguintes recursos 🧵👇 pic.twitter.com/g2z2Vbpfhb