Rescatados unha cadela e sete cachorros abandonados nun vertedoiro de Crecente

Persoal da canceira provincial, o CAAN, conseguiu rescatar, tras varios días de traballo, a unha cadela e os seus sete cachorros abandonados nunha zona de cascallos practicamente inaccesible, en Crecente, onde os animais carecían de auga e comida e corrían serio perigo de morrer.

Os traballadores do floco tiveron que desprazarse en máis dunha ocasión ao lugar, xa que a cadela estaba nun lugar de difícil acceso e mostrábase agresiva, polo que houbo que retirar cascallos para rescatar aos animais, que agora se recuperan no centro de Armenteira.

Tanto os cachorros, catro femias e tres machos, como a nai, atópanse en bo estado, dadas as circunstancias, aínda que non poderán de momento ser adoptados, xa que o centro de Acollida e Protección de Animais da Deputación permanece pechado ao público desde a entrada en vigor do estado de alarma.

Con todo, mantén o seu servizo de lacería para casos como este, e desde o pasado 14 de marzo, data de entrada en vigor do decreto, levou a cabo 23 recollidas de animais en diferentes concellos da provincia, cinco dos cales puideron ser devoltos aos seus donos.

Neste sentido, a institución provincial pide aos propietarios de cans que estes días extremen a cautela para que non se extravíen e evitar así situacións de risco tanto para os eles como para outras persoas.