Rescatado un motorista tras sufrir un accidente e caer nun regato en Vilagarcía

Os servizos de emerxencia tiveron que intervir na madrugada do luns ao martes para rescatar un motorista que sufriu un accidente e acabou caendo por un desnivel cando circulaba por Vilagarcía, na zona de Marxión.

Atendendo á información da central do 112 Galicia, todo apunta a que ferido caeu do vehículo e, pola inercia, acabou sendo "proxectado" cara a un pequeno regato. O home puido ser rescatado consciente, con síntomas de hipotermia, e evacuado a un centro hospitalario nunha ambulancia do 061.

O sinistro ocorreu en torno ás dúas da madrugada. Un particular alertou ao 112 de que atopara unha moto caída coas luces prendidas e de que se escoitaba a alguén pedindo axuda, aínda que non era capaz de ver onde estaba.

O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia informou aos servizos de urxencias médicas, aos Bombeiros de Vilagarcía e a Protección Civil. Ao chegar ao lugar do suceso, os equipos de emerxencias localizaron o accidentado, que caera nun lugar de difícil acceso cun desnivel duns 3 metros, e procederon a trasladalo ao Hospital do Salnés.

Atendendo á información de Protección Civil de Vilagarcía, chegaron ata o accidentado con equipos de protección de rescate acuático. O rescate, complicado pola lama, durou uns 20 minutos. Ao parecer, o motorista levaba arredor dunha hora no lugar e foi atopado por unha parella que pasaba polo lugar e escoitou que pedía axuda.