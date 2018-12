O helicóptero Pesca I de Gardacostas de Galicia tivo que rescatar este martes a un home que quedou atrapado nun illote das Salinas do Ulló en Vilaboa, tras tirarse á auga para rescatar ao seu can. Tal e como indicou Salvamento na súa conta de Twitter, unha chamada ao 112 ao redor das 17.00 horas motivou o operativo de rescate, no que participaron, por terra, efectivos de Protección Civil e da Garda Civil.

Vídeo do rescate do Pesca 1 esta tarde en #Vilaboa. Persoa illada tras botarse á auga para socorrer ao seu can. Ambos evacuados a peirao próximo á zona do suceso sin danos pic.twitter.com/4oOBDGPBDt — Gardacostas Galicia (@GardacostasGal) 25 de diciembre de 2018

O individuo e o seu can foron rescatados e devoltos a terra firme nun peirao próximo á zona. Testemuñas presenciais explicaron que o home estaba a pasear co seu can pola contorna natural das Salinas cando o can tirouse á auga. De inmediato, el lanzouse para rescatar o animal, con tan mala sorte que non conseguiu volver ao límite do vaso das Salinas e tívose que resgardar nun illote que hai na zona central.

Dáse a circunstancia de que o espazo das Salinas conta con grandes balsas de lodo que puideron dificultar a saída ao home, e de que, ademais, a marea comezou a subir rapidamente, polo que, ante a imposibilidade de saír nadando co can en condicións de seguridade, foi necesaria a intervención do helicóptero Pesca I que partiu desde a base de Vigo. O rescate chamou a atención dos numerosos visitantes que aproveitaron a xornada despexada para pasear pola contorna das Salinas.