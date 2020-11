Rescatado un can que caera nun pozo a unha profundidade de 15 metros en Ortigueira

O Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Ortigueira e os Bombeiros do Eume rescataron este mércores un can que caera nun pozo de "moi difícil acceso". O animal localizouse a 15 metros de profundidade sen feridas de gravidade e foi entregado aos seus donos, atendendo á información divulgada polo Concello.

Recibida a alerta —no lugar do Valado—, avisouse o GES, pero as "dificultades para baixar polo pozo" e "o perigoso da zona", preto dunha vivenda abandonada con muros en mal estado, levaron a mobilizar tamén os bombeiros.

O alcalde de Ortigueira, Juan Penabad Muras, ordenou que se tapie o pozo. Ademais, o Concello buscará o propietario para que asegure a zona.

Coñecido este caso, o rexedor amosou a súa preocupación porque non é a primeira vez que se producen accidentes similares. De feito, o ano pasado morreu unha nonaxenaria ao caer noutro pozo. Así as cousas, pediu que as persoas que saiban dalgún pozo aberto ou doutra situación de perigo informen o Concello.