Repuntan as cortas de piñeiros para substituír por eucaliptos

Os viveiros forestais rexistran escaseza de planta de eucalipto, mentres nos montes galegos prodúcese un repunte de cortas de piñeiros co fin de substituílos por eucaliptais antes de que entre en vigor a moratoria anunciada pola Xunta para esta especie. Segundo informan a Europa Press fontes de Finsa, unha das principais empresas madeireiras galegas, nas últimas semanas, "efectivamente, está a producirse un incremento nas entradas de madeira de piñeiro". Aínda que varía en función da zona, rexístrase, "sobre todo, na zona de Lugo".

Así mesmo, o presidente do Clúster da Madeira -que agrupa a 50 compañías de sectores como o forestal, entre as que se atopa Ence-, José Manuel Iglesias, explica a Europa Press que: "As empresas do sector infórmannos de que, entre o anuncio da moratoria a final de febreiro e a súa entrada en vigor prevista en maio, aceleráronse as substitucións de piñeiro por eucalipto". "Aínda que se trata dunha situación conxuntural, reflicte que a clave para diversificar non está en fixar limitacións, senón en buscar alternativas rendibles ao eucalipto", opina Iglesias.

"Se o silvicultor non ten opcións sustentables economicamente, acabaremos xerando abandono, o cal incrementa o despoboamento e os incendios, pois ninguén se esforza en coidar aquilo que non lles reporta un mínimo de retorno do seu investimento", reflexiona o presidente do Clúster da Madeira.

ESCASEZA DE PLANTA EN VIVEIROS. Pola súa banda, a presidenta da Asociación de Viveiros de Galicia, Isabel Álvarez, apunta que viveiros que comercializan eucalipto trasládanlle que "teñen todo vendido ou reservado", polo que "parece que hai un desabastecemento". Expón que "o principal problema son as présas que lle está entrando a algunha xente por plantar, pero hai algúns bloques de planta que aínda non están preparados para saír". Por iso, ve "un desaxuste temporal entre as présas dos plantadores e os requisitos de produción desas plantas".

Ante o "alarmismo", lembra que non haberá "unha prohibición total" e que a lei está aínda en trámite. Subliña que vai haber "excepcións" e "zonas nas que se vai a poder plantar eucalipto". "Que a xente non se angustie porque hai moitas zonas onde se vai a poder plantar eucalipto, hai que ver as cousas en perspectiva", agrega. Un dos socios de Viveros Caselas, que ten sede en Mondoñedo (Lugo), indica a Europa Press que "queda moi pouca" reserva de planta de eucalipto. Asegura que teñen pedidos de "toda Galicia, salvo a provincia de Ourense, onde menos se pode plantar", pero para onde máis venden é para a provincia da Coruña.

Afirma que "está á orde do día" quitar piñeiros para plantar eucaliptos, "porque, claro, a nova normativa o que prohibe é iso, e os piñeirais agora mesmo estanos arrasando". Esta mesma semana puidéronse observar cortas de piñeiros en zonas como Lugo e A Pastoriza, mesmo de exemplares de menor tamaño que noutras campañas.

INCREMENTO DE INVESTIMENTOS FORESTAIS DE TODO TIPO. Así mesmo, Santiago Ramos, técnico da Asociación de Empresarios de Viveristas do Noroeste, apunta a que agora hai unha "demanda impresionante", aínda que o achaca a que "baixou a produción" no último ano.

Di que "agora mesmo non hai" planta de eucalipto. "A xente volveu plantar porque hai moita demanda", subliña Ramos. Nesta liña, o director da Asociación Forestal de Galicia, Francisco Dans, sostén que "este ano claro que houbo unha maior demanda de planta, pero de todo tipo de planta, porque tampouco hai planta de piñeiro, de frondosas, castiñeiro...". "Pero iso quere dicir que o que se multiplicou este ano foron os investimentos forestais en todo tipo de montes", asegura.

Ademais, Dans resalta que "os viveiros planifican as súas actividades de produción seis ou 12 meses antes, porque hai que sementar e producir a planta", polo que "todo" o que se está usando nesta campaña "sementouse o ano pasado", cando "ninguén sabía nada da moratoria".

A XUNTA NEGA EFECTO CHAMADA. En cambio, a semana pasada o conselleiro de Medio Rural, José González, asegurou que "non hai evidencias tanxibles" de que se estea producindo un "efecto chamada" na plantación de eucaliptos en superficies onde non os había antes debido á moratoria anunciada pola Xunta. En resposta a unha interpelación do BNG, o conselleiro remarcou que a temporada de primavera é a "época ordinaria para realizar plantacións", polo que ve "evidente" que se poidan incrementar en marzo e abril, ademais de que hai un ano por estas datas víronse limitadas pola pandemia.

Igualmente, o titular de Medio Rural advertiu que a Xunta está "vixiante" ante posibles incumprimentos da normativa sobre a materia. Destacou que entre 2016 e 2020 tramitáronse nos servizos xurídicos máis de 1.700 expedientes sancionadores, así como máis de 7.400 apercibimentos. Tamén anunciou que este labor se vai a reforzar xa que, unha vez que entre en vigor a lei de recuperación das terras agrarias, porase en marcha un plan especial de control de novas plantacións que asegure o cumprimento da suspensión temporal aprobada.

Ademais, puntualizou que a medida é unha regulación temporal para a suspensión de novas plantacións, á vez que se permitirán as replantacións só naqueles terreos nos que xa había esta especie cumprindo a legalidade vixente. En fronte, a deputada do BNG María González Albert alertou dunha "situación de boom" de plantacións de eucaliptos, unha problemática ante a que ningún representante político da Xunta "saíu ao paso para avanzar medidas de solución".

O Bloque tacha de "paripé" a moratoria, no marco dun "traballo de confusión" que "está premeditado" co fin de "axilizar novas plantacións", coa "conivencia" da Xunta. A modo de exemplo, expón que o PP emenda a lei de recuperación de terras para que se poida replantar até un 100% de eucaliptos en zonas onde haxa un 50%. Pola súa banda, en relación ao anuncio da moratoria, o PSdeG demandou a articulación de medidas para evitar unha "plantación masiva" de eucaliptos antes da entrada en vigor da medida, pois considera que o Goberno galego "incide no mercado dunha forma irresponsable".

CAÍDA DE VENDAS DA INDUSTRIA FORESTAL EN 2020. Noutra orde de cousas, a Axencia da Industria Forestal (XERA) publicou unha enquisa de conxuntura sobre o impacto da pandemia entre 171 empresas do sector. Así, esta enquisa conclúe que a industria forestal galega sufriu perdas do 17% en 2020 pola crise da covid, aínda que conseguiu "recuperar o ritmo" no segundo semestre.

Con todo, as compañías enquisadas prevén unha "lixeira melloría" en 2021 respecto das cifras de facturación de 2020, segundo este estudo da XERA.

Apuntan á incerteza como principal preocupación, xunto á situación da demanda, o temor a novas restricións e a alza da morosidade. Entre as tendencias positivas detéctase unha preferencia pola volta a áreas rurais.